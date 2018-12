Kaptein Oftedal reagerer på intim timeout-filming

Tett kameraføring er ingenting nytt under håndball-timeouter, men da Norge spilte mot Tsjekkia mandag ble det filmet godt under beltestedet på flere av de norske spillerne. Det skaper reaksjoner.

Publisert: 04.12.18 19:27 Oppdatert: 04.12.18 19:51

Det var NRK som først omtalte saken.

Til kanalen reagerer landslagskaptein Stine Bredal Oftedal negativt på de nærgående bildene fra de franske fotografene, som filmet fra knehøyde og opp under en timeout i 31–17-seieren over Tsjekkia .

– Oi! Nei, gudameg. Det kan hende det er litt vår egen skyld at vi står litt tett så kamera ikke kommer seg inn, så kanskje vi må passe på det, for vi trenger ikke å få de bildene der, sier Bredal Oftedal til NRK .

Veronica Kristiansen, Emilie Hegh Arntzen og Malin Aune reagerer også negativt på bildene.

Nordic Entertainment Group (NENT Group)eier rettighetene til håndball-EM i Norge og har gitt beskjed til VM-produsentene om at slik filming ikke er akseptabelt.

– Vi har tatt kontakt med dem og sagt at dette ikke er akseptabelt, for vi reagerte på dette under sendingen, sier redaktør for EM-sendingene Andreas Toft til kanalen.

Mediesjef i Det europeiske håndballforbundet (EHF), JJ Rowland, bekrefter i en e-post til NRK at TV 3 har tatt kontakt angående de nærgående TV-bildene.

Han opplyser om at vertens kringkaster valgte å bruke kameravinkelen fordi det norske laget «klynget seg sammen».

VG har tidligere skrevet om de norske langrennsjentene, som reagerte etter at de ble fotografert i målområdet mens de skiftet etter renn . Da mente den tyske TV-produsenten at kamerafolkene «bare gjorde jobben sin» .

Håndballjentenes neste kamp er onsdag mot Romania klokken 21.