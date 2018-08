MOBBET: Erling Knudtzon ble møtt av dette banneret under kampen Lillestrøm-Molde søndag. Foto: Grab fra Eurosport

LSK-veteranen mobbet av egne fans: «Erling Plastikkzon»

Publisert: 06.08.18 06:30

LILLESTRØM (VG) Erling Knudtzon (29) har spilt i Lillestrøm siden 2010 – men søndag måtte han tåle mobbing av LSK-fans i kampen mot sin nye arbeidsgiver Molde.

«Erling Plastikkzon» sto det på et banner som Lillestrøm-supportere holdt opp på Åråsen. Han kommer etter alt å dømme til å passer 250 kamper for kanarifuglene før han forsvinner. Angrepsspilleren signerte nylig en treårskontrakt med Molde Fotballklubb – gjeldende fra 1. januar 2019.

– Jeg så det ikke selv, men hørte om det etterpå, sier Knudtzon selv til VG.

– Er du skuffet over dette etter så mange år på Åråsen?

– Skuffet? Nei, de skal få lov til å mene og ytre det de vil. Jeg hadde vel nesten forventet det verre, sier hurtigtoget.

Hans nye sjef, Ole Gunnar Solskjær, så det heller ikke under kampen.

– Men Erling har vært en fantastisk tjener for LSK, og jeg tror veldig mange supportere har stor respekt for ham. Og mange motstandere har stor respekt. Og nå er jeg glad for at vi slipper å møte ham flere ganger som motstander, sier Molde-sjefen til VG.

Lillestrøm-kaptein Frode Kippe er forsiktig i uttalelsene om banneret:

– De styrer selv. De støtter laget godt, så får de selv svare for bannerne de setter opp.

På spørsmål om det var spesielt å spille mot sin fremtidige klubb, svarer Knudtzon:

– Jeg tenkte ikke så mye på det. Jeg hadde bare lyst til å vinne kampen. Det var ikke så annerledes.

– Er ett poeng nok?

– Vi skulle gjerne ha hatt tre poeng. Det var en kamp der vi hadde muligheten til det.

Lillestrøm ledet 1–0 etter scoring av nykommer Arnór Smárason, men Molde utlignet før pause ved Fredrik Aursnes og tok ledelsen da Etzaz Hussain skled en fin pasning fra Erling Braut Håland i mål.

Men nok en gang viste Thomas Lehne Olsen fram sin utrolig frisparkfot: I det 87. minutt utlignet han til 2–2 – etter en scoring nesten lik den han hadde i Europa League-kvalifiseringen for noen dager siden.

– Vi kaller han bare Del Piero nå, smiler LSK-trener Jörgen Lennartsson.

– Blir det flere slike fra Lehne Olsen?

– Jeg har stor tro på at det ikke er den siste frisparkscoringen vi har sett fra ham.

Lennartssons første ligakamp som Lillestrøm endte altså uavgjort mot et sterkt Molde-lag.

– Jeg synes ett poeng speiler kampen. Vi hadde en bra start og hadde bra muligheter til å øke til 2–0. Men det var et okay resultat. I tabellen er det ett poeng, men mentalt, energi og selvtillit, så er det to og et halvt poeng etter en sånn kamp.

Kaptein Kippe er enig:

– Prestasjonen er bra, så dette er nå å ta med oss videre.

– Dere klarte å stoppe Erling Braut Håland?

– Ja, det var irriterende at han ble involvert i det andre målet, men ellers pakket vi ham godt inn.

Mens Lillestrøm er ute av Europa League-kvalifisering, kan Ole Gunnar Solskjær og hans menn se fram til møtet med Hibernian torsdag. Skottene var på plass med «spion» på Åråsen søndag.

– Vi gleder oss. Det ligger an til 20.000 i Edinburgh. Det blir en opplevelse. Øvelsen med å spille søndag-torsdag-søndag-torsdag er en god øvelse for disse guttene.

Erling Braut Håland ser frem til Skottland-tur:

– Det sier seg selv at vi gleder oss til Europa League!