Pedersen sentral i Strømsgodset-opphenting: – Jævlig bittert

Publisert: 12.08.18 21:53 Oppdatert: 12.08.18 22:37

FOTBALL 2018-08-12T19:53:52Z

(Odd – Strømsgodset 2–2) Marcus Pedersen (28) var i hovedrollen da Strømsgodset snudde 0–2 til 2–2 borte mot Odd. Til tross for en ellevill 2. omgang, var ikke Eliteseriens toppscorer helt fornøyd.

Odds gigantiske mulighet på en corner etter bare to minutters spill viste prov på hva som skulle komme hjemme mot Strømsgodset. De tok ledelsen etter tolv minutter ved Espen Ruud, før Torgeir Børven endelig skulle få fart på sakene.

– Det har vært tungt, skuffende og irriterende, har Torgeir Børven tidligere sagt til VG om sin form siden Odd-returen .

Da han sa det, sto han med to mål på ni kamper for Skien-klubben. Mot Strømsgodset scoret han sitt tredje med et vakkert hodestøt etter et strålende Elba Rashani-innlegg. Det var en scoring som så ut til å kunne bli den avgjørende.

Men etter at Odd-fansen hadde tatt farvel med Wolves-klare John Kitolano i pausen, måtte de også si farvel til ledelsen de hadde.

Da våknet nemlig Marcus Pedersen.

– Det er jævlig bittert at vi ikke vinner, sa han etter kampen.

Fra 0–2 til 2–2

Godset reduserte til 1–2 ved Kristoffer Tokstad, etter en stuss fra nettopp Pedersen. Da var håpet tent for drammenserne, og det var Bjørn Petter Ingebretsens menn som styrte showet etter pause.

Ti minutter før full tid var Pedersen farlig frempå da han hamret ballen i stolpen etter en strålende Strømsgodset-kontring, og bare minuttet senere skulle han få scoringen sin. Eirik Ulland Andersen, som hadde hatt varierende hell med avleveringene sine, fant Pedersen med et perfekt innlegg, som Eliteseriens toppscorer ekspederte i mål.

Nå står han med 14 mål på 17 kamper denne sesongen.

Like etter var Pedersen farlig igjen, og nok en gang fant han veien til mål. Da var uansett flagget oppe for offside.

– Jeg er fornøyd med at vi kommer tilbake, men det er ikke offside på målet mitt og vi har nok sjanser til å score flere, så litt irritert er jeg, sa han etter kampen.

Dermed endte det med uavgjort på Skagerak Arena, etter en råsterk Godset-opphenting i den andre omgangen.

– Jeg synes at vi har en omgang hver, vi kjører totalt over dem i andre omgang, vi bør score flere. Vi hadde troen på at vi skulle snu dette, og her vi hadde fortjent å vinne til slutt. Jeg mener at vi ikke skal være veldig fornøyd men vi skal være fornøyd med den andre omgang vi gjør, sa Godset-trener Bjørn Petter Ingebretsen etter kampen.