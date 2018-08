SCORET: Eden Hazard sendte Chelsea i ledelsen mot Newcastle. Foto: SCOTT HEPPELL / X03874

Chelsea vant i sluttminuttene mot Newcastle

FOTBALL 2018-08-26T16:51:59Z

(Newcastle – Chelsea 1–2, Fulham – Burnley 4–2) Dommeren kom i fokus på to mål da Chelsea fortsatte seiersmarsjen under Maurizio Sarri takket være en sen scoring.

Publisert: 26.08.18 18:51 Oppdatert: 26.08.18 19:36

Med tre minutter igjen styrte DeAndre Yedlin et Marcos Alonso-skudd i eget mål. Dermed står Chelsea med tre seire på sine tre første kamper.

– Vi gir aldri opp. Marcos Alonso skaffer oss et fantastisk mål til slutt. Vi fortjente å vinne denne kampen, sa Eden Hazard i et intervju vist på TV2 etter kampen.

– Chelsea dominerte enormt og vinner til slutt fortjent, konkluderte TV2-ekspert Brede Hangeland.

Chelsea møtte et ultradefensivt Newcastle, og hadde hele 81 prosent ballbesittelse.

– Det er vanskelig å score mot et så defensivt lag, men vi kontrollerte kampen på en god måte, oppsummerte David Luiz til TV2.

Dommeren i sentrum

De blå hadde Eden Hazard tilbake fra start for første gang denne sesongen, men han og lagkameratene slet lenge å komme seg til de store sjansene.

Men mot slutten kom dommeren i fokus på St. James’ Park. Først fikk Chelsea en billig straffe, deretter overså han et soleklart frispark og Newcastle utlignet til 1–1.

Fabian Schär taklet på ball, men var også bortpå Alonso både med armbruk og i taklingen. Straffen ble satt i mål av Hazard.

Minutter senere plantet DeAndre Yedlin albuen i ansiktet på Giroud, før han la inn til Joselu som utlignet.

– Minus og minus blir 1–1 her. Jeg klarer ikke å se at det er straffe, og frisparket er soleklart, sa TV2-kommentator Kasper Wikestad på direkten.

Ironisk var det kun sekunder senere Yedlin, som ga Giroud albuen, som satte ballen i eget mål. Seieren gjør at Chelsea nå har ni av ni mulige poeng.

– Det er alltid bra å starte på en slik måte, smilte David Luiz i intervju med TV2.

Målfest på Craven Cottage

På Craven Cottage startet Stefan Johansen på benken igjen for Fulham. På banen svingte det uansett bra.

Til pause sto det 3–2, etter at Fulham hadde ledet både 1–0 og 3–1. Aleksandar Mitrovic headet inn to baller i mål, mens Sean Michael Seri startet målfesten med et kremmerhus i åpningsminuttene. Jeff Hendrick og James Tarkowski scoret Burnleys mål.

Etter hvilen roet kampen seg mer ned. På slutten punkterte Andre Schürrle med 4–2-scoringen. Stefan Johansen kom aldri på banen i Fulhams første seier for sesongen.