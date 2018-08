TILBAKE I BERGEN? Håkon Opdal, her fra 2010. Foto: Marius Knutsen

Medier: Opdal nær sjokkretur til Brann

Publisert: 14.08.18 11:14 Oppdatert: 14.08.18 11:53

Ifølge BA og BT kommer Håkon Opdal (36) til å gjøre en overraskende retur til gamleklubben Brann.

Det var BA som først meldte at Start-keeperen nærmer seg en overraskende overgang til Brann, og ifølge BT kommer Håkon Opdal til å skrive under på en kontrakt som gjelder fra 1. januar 2019, altså etter årets sesong.

– Overgangsbombe. Håkon Opdal blir Brann-spiller igjen, skriver BT, og melder at Start-keeperen gikk om bord på et fly fra Kristiansand med retning Bergen tirsdag - og landet i 11-tiden på Flesland. Der ble han plukket opp av agent Stig Lillejord.

– Du er her for å bli Brann-spiller?

– Vi får se. Jeg skal møte Stig nå, så får vi se, sier en ordknapp Opdal til avisen.

Se Opdal score fra midtbanen mot Vålerenga her:

– Ja, jeg er overrasket, sier Eurosport-ekspert og Mjøndalen-spiller Christian Gauseth.

– Om han er hentet som førstekeeper, er jeg sjokkert, men det tror jeg ikke han er, fortsetter han overfor VG.

Han er klar på at et lag som ønsker å spille for gullet, ikke kan ha Håkon Opdal i mål.

– Han har vært en fantastisk keeper i mange år, men dagene der Opdal avgjør kampene i toppen, ligger bak oss, sier Gauseth.

36 år gamle Opdal spilte for Brann fra 2001 til 2011 og står bokført med 12 landskamper fra 2006 til 2008. Han kan komme til å ta over ansvaret mellom stengene fra Samuel Sahin-Radlinger, som har kontrakt ut sesongen, men bergenserne har tidligere vært tydelig på at de ønsker å fortsette med den østerrikske burvokteren.

Opdal er ikke den eneste Brann-leiren jobbe med i øyeblikket. Ifølge BT kommer Thomas Grøgaard «etter alt å dømme til Bergen i løpet av tirsdagen», altså at han blir en del av Brann nå, et halvt år før tiden.

Brann og Odd er allerede enige om en overgang for backen, men opprinnelig var avtalen at han skulle bli Brann-spiller etter sesongen.

Grunnen til at Odd vurderer å la Grøgaard gå før tiden, er fordi Emil Jonassen skal være på vei tilbake til klubben.