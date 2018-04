Sam Johnson (i midten) fikset ett poeng til Vålerenga, med én scoring i hver omgang. Foto: Alley, Ned / NTB scanpix

Vålerengas redningsmann: – Thierry Henry er min «big brother»

Erik Eikebrokk

Publisert: 28.04.18 21:28

RANHEIM (VG) (Ranheim-Vålerenga 2–2) Vålerengas lynraske spiss Sam Johnson (24) scoret to mål da Vålerenga stjal med seg ett poeng fra Ranheimsfjæra.

Én gang i hver omgang var liberiske Sam Johnson på riktig sted til riktig tid. Først på stillingen 1–0 til Ranheim, da hjemmelaget hadde ballen, men rotet det til for seg selv. Da Johnson snappet ballen og scoret alene med Ranheim-keeper Even Barli, var det på en måte som drar veksler på den gamle Arsenal-spissen Thierry Henry, var Ranheim-forsvarerne aldri i nærheten av å hente inn Vålerengas kvikkas.

– Jeg er alltid først når vi løper 100 meter på trening. Før vi løper sier alle medspillerne at jeg kommer til å vinne, og det gjør jeg jo. Så jeg er veldig rask, men jeg vet ikke hvor rask tiden er, sier Johnson til VG.

Ra-ra-ra-ra-ranet

Da Kristoffer Løkberg førte hjemmelaget i ledelsen etter nitten minutter, hadde Johnson allerede vært på farten to ganger. På kampens første sjanse bredsidet han ballen i stolpen.

Ranheim var det klart beste laget i andre omgang, men etter Erik Tønnes ledermål etter timen spilt, maktet ikke hjemmelaget å bruke overtaket til å avgjøre kampen.

– Vi føler oss ranet. Vi spiller til tider bra, og gjør mye bra, men det går litt på smartness det som skjer på slutten. Vi bør ri det av, men sender kanskje litt for mye folk i angrep på slutten, sier tidligere venstreback Erik Tønne til VG.

Vålerengas Henry

I stedet slo en av Eliteseriens raskeste til igjen da han headet inn innlegget fra innbytter Simen Juklerød.

– Jeg er glad for å score igjen. Nå er selvtilliten min tilbake. Det første målet var viktig, men det andre målet var veldig viktig siden det ga oss ett poeng. Det er bedre med ett poeng enn ingen, sier han.

Skuffelsen over ikke vinne går over til et bredt smil på Johnsons ansikt når han blir spurt om likhetene med Henry.

– Thierry Henry er min «big brother». Han har spilt i større ligaer enn meg, og har vunnet mer. Han var rask og en veldig god avslutter. Han er høyere enn meg, men jeg er nesten like rask som han. Nesten.

– Hvordan har du blitt så rask?

– I Afrika, der jeg er fra, har man ikke samme treningsfasiliteter som i Europa. Så da jeg var liten løp jeg alltid mye i sanden på stranden.

– Jeg løp både barføtt og med sko. Noen ganger fylte jeg sokkene mine med sand, slik det skulle bli enda tyngre. Det gjorde meg rask.

Skuffet, men fornøyd trener

Vålerenga-trener Ronny Deila var skuffet over prestasjonen etter kampen, men fornøyd med at Johnson reddet ett poeng.

– Sånn som situasjonen var er jeg veldig fornøyd med ett poeng, men jeg håpet på en bedre prestasjon, det er det ikke tvil om. Det positive er at vi kommer tilbake to ganger mot et godt Ranheim-lag, sier Deila til VG.

– Hvor god er Johnson?

– Han er god, veldig vanskelig å spille mot, rask, sterk og flink til å holde ballen oppe – og arbeidsom i tillegg.

– Han minner litt om Henry, eller?

– Det er kanskje en litt urettferdig sammenligning.

Poenget gjør at Vålerenga ligger litt bak skjema, med elleve poeng etter syv serierunder.

– Vi har lagt en tre til fem års plan, der målet er medalje hvert eneste år. I år håper jeg vi skal bli bedre enn i fjor, og det er vi i gang med eter en grei start.

Store steg

Ranheim-trener Svein Maalen var en skuffet mann etter «ranet».

– Ja, altså, når vi leder 2–1 så nære slutt så blir man skuffet, selvsagt. Det er relativt stille i garderoben, og man er først og fremst skuffet der og da. Men hadde vi kunne valgt ett poeng hjemme mot Vålerenga for halvt år siden, så tror jeg vi hadde gjort det.

Ex-Englandsproff Kristoffer Løkberg delte trenerens oppfatning.

– Det sier litt om hvilke steg vi har tatt når vi sitter skuffet og forbannet etter å ha tatt ett poeng mot Vålerenga, sier målscoreren til VG.