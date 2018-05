Dommertabbe knuste finaledrømmen til Salzburg

Publisert: 03.05.18 23:36

FOTBALL 2018-05-03T21:36:56Z

(RB Salzburg-Marseille 2–0, 2–3 s.lagt etter ekstraomganger) Et feilaktig idømt hjørnespark på tampen av andre ekstraomgang knuste finaledrømmen til «norske» RB Salzburg.

De hadde en umulig oppgave i kvartfinalen mot Lazio, men snudde til seier i hjemmekampen. Torsdag kveld gjennomførte RB Salzburg nok en vellykket snuoperasjon i Europa League.

Salzburg tapte 2–0 borte mot Marseille i den første semifinalekampen på Stade Vélodrome. Da trodde alle at løpet var kjørt.

I kveld gikk det 53 minutter før håpet var tent. Da gjorde Amadou Haidara alt selv, rundet tre Marseille-spillere før han satte ballen til side for mål.

Derfra og ut ble det tut og kjør mot Marseille-målet. Med hjelp fra Bouna Sarr var opphentingen et faktum i det 65. minutt. Han styrte et skudd fra Xaver Schlager i eget mål. Skuddet var på vei utenfor stolpen, viste TV-bildene.

God Gulbrandsen

To nordmenn var i aksjon for Salzburg. Fredrik Gulbrandsen spilte 68 minutter som spiss. 25-åringen fikk starte etter å ha hatt et bra innhopp borte mot Marseille. Han klarte seg godt, hadde et par gode muligheter og tok sin del av forsvarsjobben for hjemmelaget.

Valon Berisha var usynlig til å begynne med, kom bedre med etter hvert og var involvert i absolutt alt av dødballer for Salzburg.

Det måtte ekstraomganger til for å avgjøre kampen. Salzburg var nærmest i 1. ekstraomgang da Marseille-keeperen reagerte lynkjapt på en heading fra stopper Caleta Car. Corneren var perfekt lagt fra Berisha.

Avgjørelsen falt i det 116. minutt da den russiske dommeren feilaktig ga Marseille et hjørnespark. Payets corner satte Rolando i mål i lengste hjørne. Dermed spiller Marseille finale mot Atletico Madrid i Lyon 16. mai.

Etter kampen fikk dommer Sergei Karasev gjennomgå av Salzburg-spillerne og manager Marco Rose.