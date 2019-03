GOD I MOTGANG?: Mohamed Elyounoussi (til høyre) har det tøft i Southampton. Landslagskollega Tarik Elyounoussi mener fetteren har godt av litt motgang. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Mohamed Elyounoussi enig i kritikk fra manageren

OLIVA (VG) Spilletiden i Premier League har krympet og krympet. Da Southampton slo topplaget Tottenham sist helg, var ikke Mohamed Elyounoussi (24) en gang på benken. Men manager Ralph Hassenhüttl har oppskriften klar for Moi.

– Moi viser på trening nå at han blir bedre og bedre. Han må tilpasse seg det veldig fysiske spillet i Premier League. Hvis han gjør det, tror jeg han har noen svært gode kvaliteter som vi kan bruke i laget vårt, sa Hassenhüttl til VG etter å ha holdt nordmannen på benken i samtlige 90 minutter da Southampton tapte 3–2 mot Manchester United i februar.

– Jeg er enig. Det kan jeg bli bedre på, sier Moi til VG. Lars Lagerbäcks mest betrodde mann forbereder seg til å møte Spania i Valencia lørdag, men har i 2019 bare spilt 43 av 720 mulige minutter i ligakampene.

– Han har en spillestil som krever at jeg må gå inn i dueller og vinne dem. Jeg er ikke den som går i flest sklitaklinger. Men jeg kan vinne dueller. Men ja, kanskje jeg må utvikle meg på den biten. Det har både han og jeg snakket om.

Han har fått stadig mindre spilletid siden østerrikeren overtok Southampton 5. desember. Etter nyttår har Elyounoussi har startet to cupkamper mot Derby, men bare kommet inn som innbytter i to av åtte kamper i Premier League. Den siste 24. februar.

Han var Norges mest produktive spiller i fjor. Men i Southampton står han fortsatt uten målpoeng etter 700 minutter i Premier League. Motgangen har vokst seg stor etter overgangen fra Basel til Southampton sist sommer.

– Fint det også, påstår østfoldingen og blir fulgt opp fetter Tarik Elyounoussi.

– Jeg glad for han får oppleve det. Det er i motgang man utvikles best. Han begynner å tenke på mye og blir bevisst situasjonen. Det er ikke så rart at det skjer når han kommer fra den sveitsiske ligaen, sier spilleren som er som en bror for Mohamed.

– Det er kanskje litt på tide. Jeg har sjelden vært skadet og spilt mye i de klubben jeg har vært. Jeg ser på det som motivasjon og en utfordring. Jeg skal kjempe hver dag, lover Moi.

– Jeg vet at Southampton er riktig for meg og at jeg er riktig for dem. For første gang tar det litt lengre tid å spille seg inn for meg. Nå handler det om å være tålmodig, sier han.

Southampton kjemper for å overleve i Premier League. Hassenhüttl har de siste ukene spilt 5–3–2 uten kantspillere.

– Det har gått utover meg. Men det er ikke hans foretrukne formasjon. Han vil gjerne spille 4–2–2–2. Det kommer han til satse på neste sesong og det vil passe meg bedre, mener Elyounoussi.

I fjor var det utenkelig for Lars Lagerbäck å vrake sin mest skapende spiller.

– Han har den fordelen at han har vært med mye og kan spillet. Vi ser på hva han har gjort på landslaget, men må vurdere om en er klar for 90 minutter, sier landslagssjefen.

Svaret fra Moi er klokkeklart:

– Det har aldri vært noe problem å spille 90 minutter og det blir det ikke lørdag heller.