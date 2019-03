MENER: Kåre Ingebrigtsen skal nå ha meninger om norsk fotball, i hvert fall fram til sommeren. Foto: Bjørn S. Delebekk

Ingebrigtsen tilbake: – Jeg tror Rosenborg vinner

LILLESTRØM (VG) (Lillestrøm-Molde 1–1) 18 måneder etter at han fikk sparken i Rosenborg, er Kåre Ingebrigtsen (53) tilbake i fotballen – som ekspert for Eurosport.

Publisert: 12.03.19 18:53







Tirsdag ettermiddag var han på sin første jobb, i LSK-Hallen for å se Lillestrøm og Molde. Onsdag skal han på et seminar med Eurosport.

– Det er godt å være tilbake. Åtte måneders ferie er lenge, smiler Ingebrigtsen – som så kampen mellom LSK og Molde sammen med VGs utsendte.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien direkte på Eurosport Player

19. juli i fjor fikk han sparken som hovedtrener i Rosenborg. Så skulle han egentlig starte i jobben som studio-ekspert i fjor høst, men så saksøkte han og hans hjelpetrener Erik Hoftun Rosenborg for usaklig oppsigelse – og så ble det rettssak.

Og da kunne selvsagt ikke Ingebrigtsen sitte i TV-studio og kommentere en klubb han var i kamp med.

Men nå er han klar – for å mene. I hvert fall fram til sommeren. Lengre har han ikke tenkt.

Og meningene hans starter her, i VG, etter tirsdagens oppgjør mellom Lillestrøm og Rosenborg. Hvem tror Ingebrigtsen mest på? Han kjenner jo både RBK og Molde veldig godt, etter mange år i norsk fotball.

– Molde ser tydeligere ut enn jeg har sett Rosenborg så langt, sier Ingebrigtsen.

– Vil det si at du holder Molde som favoritt?

(pause).

– Nei. Ingen skal undervurdere Rosenborg. Er det noen som vet hva som skal til, de er faktisk de eneste som vet hva som skal til, så er det Rosenborg. Så hvis de trenger det, så graver de ut noen resultater i starten av sesongen. Og så kommer spillet etter hvert.

– Så du har ditt gamle lag som favoritt?

– De skal være gode de som skal ta gullet fra Rosenborg. Ja, jeg holder dem som knappe favoritter, jeg tror de vinner.

– Hvordan bør de spille?

– Det vil jeg ikke mene noe om akkurat nå.

– Molde da?

– Molde ... de kan ta gull, hvis ting stemmer.

– Kan du utdype?

– Molde kan ikke starte som de pleier. De har jo vært hektet av i mai, og da hjelper det ikke å være gode på høsten, det er for sent. Men hvis de starter bedre, og hvis de finner en spiller som scorer 10–15 mål, enten en de allerede har eller en de henter inn, så kan de vinne serien, sier Kåre Ingebrigtsen – som sier han tydelig ser tydeligheten i Moldes spill.

– Molde har jobbet etter den samme strukturen en stund. Du ser det tydelig.

– Hvordan ser du Lillestrøm?

– Spennende, positivt. Det er et mer voksent og balansert lag enn jeg har sett på en stund. De kan både kontre – og nå ser jeg at de også behersker å spille mot etablert forsvar. Jørgen Lennartsson har jobbet bra med laget og troppen i vinter, mener Kåre Ingebrigtsen – nå som ekspert for Eurosport, ikke som RBK-trener.