Liverpool slapp med skrekken etter enorm forsvarstabbe

(Fulham - Liverpool 1–2) Etter å ha dominert fullstendig i store deler av kampen, var det Liverpools mest solide som rotet det til på verst tenkelig tidspunkt. Men James Milner rakk å gjøre opp for seg - og Liverpool er tilbake på tabelltopp.

Publisert: 17.03.19 17:05 Oppdatert: 17.03.19 17:21







– Jeg har ingen unnskyldninger. Jeg skulle ha håndtert det bedre, sier Virgil van Dijk til Sky Sports.

For da Liverpool-kapteinen beinet ballen rett opp i luften etter et langt oppspill, skulle den vanligvis så solide van Dijk bare nikke ballen inn til målvakt Alisson.

Men headingen var for svak, Alisson var ikke våken nok og tidligere Liverpool-spiller Ryan Babel snek seg mellom for å snappe ballen.

Han fikk den med seg forbi Liverpool-keeperen og kunne enkelt spasere inn utlikningen kun et drøyt kvarter før slutt.

VG LIVE: Vi fulgte kampen - minutt for minutt

TO TETTE OG RØD BADEHETTE: Ryan Babel, for anledningen med rød sveis, så lenge ut til å snyte gamleklubben for poeng. Foto: John Walton / EMPICS Sport

Rico-kaos

Da så det ut til at Liverpools tittelhåp skulle få enda et skudd for baugen, og det mot et hjemmelag med 13 poeng opp til trygg grunn.

Men da Fulham-målvakt Sergio Rico mistet ballen etter et Mohamed Salah-skudd, for så å rive ned Sadio Mané, fikk James MIlner muligheten til å gjøre opp for seg fra elleve meter.

Han banket ballen midt i mål, Rico gikk til høyre og Liverpool slapp med skrekken mot Premier Leagues soleklart svakeste forsvar.

– Sjefen sa at jeg skulle komme inn og være rolig, og det første jeg gjør er å sleive og sette Virgil under mye press ... det var viktig at jeg scoret det målet, sier MIlner til Sky.

Dermed er de tilbake på tabelltopp, to poeng foran Manchester City, som riktig nok har én kamp mindre spilt.

les også Liverpool-sjefen: – Jeg lengter ikke etter å bli husket om 50 år

Brennhete Mané

Jürgen Klopps menn hadde lenge full kontroll. Et strålende veggspill med Roberto Firmino førte til at Mané enkelt kunne styre inn sitt 17. ligamål for sesongen, så enkelt, så effektivt.

Han har scoret elleve mål på de siste elleve kampene i alle turneringer, han har sendt Liverpool videre i Champions League mot selveste Bayern München og også mot svært nedrykkstruede Fulham var han tungen på vektskålen.

Men det var ikke uten nerver. Selv om Liverpool dominerte det meste etter Manés scoring midtveis i den første omgangen, klarte de aldri å øke ledelsen.

Mohamed Salah misbrukte flere muligheter til å få en ende på den seks kamper lange måltørken. Og da Milner, van Dijk og Allison klønet det til, så det ut til å bli kostbart.

I stedet tar de landslagspause på tabelltopp.