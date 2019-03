Solskjær slapp med skrekken etter ny Lukaku-dobbel

MANCHESTER (VG) (Manchester United – Southampton 3–2) Ole Gunnar Solskjær (46) kan feire nok en drømmehelg som Manchester United-manager etter en dramatisk målfest toppet med ukens andre dobbel av Romelu Lukaku (25).

Belgieren reddet United med to mål mot Crystal Palace i midtuken, og gjentok bragden da laget trengte det som mest i en tøff hjemmekamp mot nedrykkstruede Southampton.

Kampen tok stadig nye vendinger: United lå under til pause, men snudde til 2–1-ledelse etter hvilen, før Southampton utlignet med en frisparkperle. Ett minutt før full tid scoret Lukaku sitt andre for dagen – og feiret med å kaste trøyen. Paul Pogbas straffemiss på overtid fikk derfor ingen betydning.

Etter det ideelle 1–1-resultatet mellom Tottenham og Arsenal tidligere på dagen er United nå tilbake på fjerdeplass i Premier League – bare tre poeng bak tredjeplass Spurs.

Lukaku-sløsing

Mannen som reddet United borte mot Crystal Palace i midtuken, havnet raskt i søkelyset igjen mot Southampton – denne gangen med negativt fortegn.

Spissen fikk en rekke gigantiske muligheter til å score, men mislyktes med en kombinasjon av udyktighet, uflaks og godt keeperspill av gjestenes Angus Gunn.

Southampton-keeperen gjorde tre gode redning allerede på de fem første minuttene, på to Lukaku-sjanser og et langskudd av Andreas Pereira.

Prestasjonene til mannen i motsatt mål, David De Gea, var ikke på samme nivå da den unge fransk-tuniseren Yan Valery testet skuddfoten midtveis i første omgang: 20-åringen banket til fra distanse og så ikke ut til å tro sine egne øyne da ballen smalt i nettmaskene, men De Gea burde vært i stand til å stoppe det.

Med litt bedre uttelling foran mål hadde Solskjærs menn ledet komfortabelt ved hvilen, men det ville seg ikke: Marcus Rashford klønet det til på en gyllen mulighet ved å sleive ballen slik at Lukaku, som sto rett bak og var klar til å avslutte, bommet på ballen. Belgieren bommet igjen da Pereira slo et perfekt innlegg som han ikke klarte å utnytte – til stor frustrasjon blant Old Trafford-publikummet.

Chris Smalling fikk også en stor sjanse på en heading etter corner, men avslutningen snek seg like utenfor mål, og dermed lå United under til pause for første gang med Solskjær ved roret.

Drømmemål

Det så først ut til å fortsette i samme spor etter pause, da Alexis Sánchez måtte halte i garderoben etter en kneskade og Marcus Rashford headet utenfor mål på en ny, stor målsjanse.

Men så snudde det – akkurat da United-fansen virkelig begynte å bekymre seg.

Andreas Pereira, som bare startet sin tredje seriekamp under Solskjær, tok et steg innover i banen og curlet ballen vakkert i lengste kryss. Utligningen fremprovoserte den trolig mest ekstatiske Solskjær-feiringen så langt.

Nordmannen gestikulerte voldsomt til spillerne sine og ba dem om å fortsette å fosse fremover etter 1–1-målet. Det fikk de raskt uttelling for: Lukaku revansjerte de store missene i første omgang med en presis avslutning som sendte United opp i ledelsen.

Men gjestene fra Sør-England ga seg ikke så lett. Ut av ingenting utlignet James Ward-Prowse med et vidunderlig frispark som David Beckham ville vært stolt av.

Det skulle likevel gå Solskjær og Uniteds vei: Romelu Lukaku scoret med en presis avslutning to minutter før full tid og feiret ellevilt i baris.