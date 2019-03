Gauseth om ekspert-slakten: – Jeg har vært fæl

CONSTO ARENA (VG) I fjor kritiserte Christian Gauseth eliteserieprofiler i rollen som Eurosport-ekspert. Nå skal Mjøndalen-kapteinen stå ansikt til ansikt med flere av dem etter bruntrøyenes opprykk fra Obos-ligaen.

– Ekspert er jeg fortsatt, bare ikke på TV. Jeg mener at jeg vet best selv. Men det blir spennende. Jeg forventer at folk tråkker til mot meg. Det gjør de alltid. Sånn sett blir det ikke en stor forandring, sier Gauseth til VG.

Han er ikke kjent for å holde igjen på mye. Enten det handler om hans egne prestasjoner eller andre sine, sparer ikke Gauseth på kruttet.

Hansen misfornøyd

Gauseths nådeløse karakteristikker gjorde at Mjøndalen-trener Vegard Hansen (49) var oppgitt flere ganger da han så Eurosports eliteseriesendinger i fjor.

Det forteller MIF-sjefen under VGs besøk i Nedre Eiker.

– Vi var ikke sånn «kjempehappy» for alt han sa i det studioet i fjor. Vi ønsker å være en klubb som viser respekt for andre i norsk fotball. Men så var det rollen hans ... Christian er en annen type privat enn det han er som ekspert. Hvis vi ikke får en god sesong, skal vi ikke legge skylden på det. Men jeg ser ikke bort ifra at enkelte motspillere ønsker å klå Gauseth litt ekstra. Men det liker han, tror jeg. Og det må han tåle, sier Hansen.

Samtidig innrømmer Gauseth at han var krass i beskrivelsene av spillere som han vil møte i kamp den kommende sesongen, spesielt Odds kaptein.

– Jeg var fæl med mange. Samtidig tror jeg det er flest utenforstående som reagerer på det. Fotballspillere er vant med å få kritikk. Jeg tror ikke de er så innmari hårsåre, men det er nok et par som vil kvesse knottene ekstra. Jeg forventer noen taklinger fra Steffen Hagen, som jeg tok ut på flopplaget, forteller Gauseth.

Ville ikke tatt noe tilbake

– Vil du tenke på dette inn mot kampene?

– Nei. Jeg er teflon på de greiene der. Jeg er vant med at folk har en mening og syns jeg er en idiot.

– Så det er ingenting du angrer på nå?

– Jeg tror ikke på det å angre så mye. Da må du ikke gjøre det til å begynne med. Jeg angrer ikke på noe av det jeg sa som eliteserieekspert.

Lagkamerat Olivier Occean (37) har delt garderobe med langt over 100 medspillere i løpet av sin innholdsrike karriere. Mens Gauseth kjenner på et form for hat fra enkelte motstandere, setter kanadieren pris på å ha ham ved sin side.

– Det er først og fremst morsomt at Gauseth melder litt. Det er veldig bra med en sånn fyr i garderoben. Han skaper mange gode historier. Vi er glad i ham. Han er en bra type, roser Occean over VG.

37-åringen tror både han, Gauseth og laget kan hevde seg i Eliteserien kommende sesong. Første kamp er borte mot Vålerenga lørdag 30. mars.

25.03.19 13:49