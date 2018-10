FEIRET MOT RBK-SVINGEN: Vegard Forren ropte i retning Rosenborg-fansen etter at han stanget inn seiersmålet i kampen mot Rosenborg. Foto: Bjørn S. Delebekk

Molde-helt Forren håper Brann vinner seriegullet: - Vi får heie litt ekstra

FOTBALL 2018-10-01T04:53:50Z

MOLDE (VG) Vegard Forren (30) ser helst at Rosenborg ikke vinner seriegullet denne sesongen. Søndag ga han bergenserne god hjelp på veien.

Publisert: 01.10.18 06:53

– Nå har vi gjort det vi kan her hjemme, så får vi heie litt ekstra på Brann i den kampen der oppe, sier Vegard Forren til VG etter kampen søndag.

– Du ser helst at Brann tar seriegullet?

– Ja, det gjør jeg.

Vegard Forren er smørblid i pressesonen etter kampen. På en regntung matte i et elendig vær i Molde serverte det medaljejagende hjemmelaget festfotball som gjorde at de 9000 publikummerne glemte alt om hvor elendig været var denne søndagen.

Forren ble eneste målscorer, men vertene var i realiteten nærmere 5–0 enn Rosenborg var utligning i storkampen.

– Vi kjører over dem, og viser at vi har det jeg mener er det høyeste toppnivået i Norge, fortsetter 30-åringen.

Midtstopperen er klar over at Moldes, som har ni poeng opp til Rosenborg på toppen av tabellen, høyst sannsynlig ikke kommer til å bli involvert i noen gullkamp. Derfor kommer han til å holde med Brann når de tar imot trønderne i Bergen 28. oktober.

Se høydepunkene fra kampen her:

Totaldominerte

I Molde-garderoben var det jubel, stolthet og latter etter kampen. De hadde på ingen måte problemer med å motivere seg før dette oppgjøret. Både på tribunen og banen har bataljene mot Rosenborg utviklet seg til å bety noe helt spesielt for alle aktørene. Så også i dag.

– Jeg trenger ikke si noe til dem før kamper som det her. De forstår selv hva som skal til for å prestere mot god motstand, sier MFK-sjef Ole Gunnar Solskjær.

Han var litt overrasket over hvor svake RBK var denne kvelden. Statistikken sa sitt:

Antall skudd: 25–5

Antall skudd på mål: 7–1

I gangene på Aker stadion på vei ut fra kampen hørte VG utsagn som «Det beste jeg har av Molde sett noen gang».

– Vi har et skyhøyt toppnivå, men nå gjenstår det å vise det samme mot Ranheim, Bodø/Glimt og andre. Hvorfor vi ikke klarer det, vet jeg ikke, sier Forren.

– Vi startet ikke bra. Vi kom ikke inn i rytmen vår, og prøvde å gjøre endringer, som gjorde at andre omgang var litt bedre. Men en svak kamp, og vi tapte fortjent, erkjenner Rini Coolen, RBKs trener.

At Molde bremset Rosenborgs gulljakt noe, er det ingen tvil om. Solskjær mener de møtte trønderne på et godt tidspunkt og at de hadde «råd til å tape» denne kampen.

– Det kommer til å leve inn. Det er lenge siden vi tapte en kamp i Eliteserien. Nå må vi akseptere dette dessverre, og gå videre, sier Coolen om gullkampen .

Se hva Forren sa om gullkampen her:

Aldri mer flagg

Det var ikke snakk om at Molde skulle gi rivalene noe gratis på vei mot trofeet.

– Selvfølgelig skal ikke vi hjelpe dem noe, ler Ruben Gabrielsen.

Han hadde aldri før vunnet mot Rosenborg, og jublet vilt da han gikk av banen og inn mot garderoben.

– Jeg trengte denne, det var viktig for meg.

I 2016 vant Rosenborg seriegull etter å ha slått Molde på deres hjemmebane. Trønderne spratt champagnen og feiret på Aker stadion. På toppen av det hele plantet Pål André Helland et RBK-flagg i midtsirkelen på banen for å markere at trønderne hadde seiret.

Se klippet her:

Det glemmer ikke Gabrielsen, som sverget hevn før fjorårets møte, som endte med tap .

– Det var godt å vinne i dag, men det kan ikke sammenlignes med det han gjorde mot meg. Så det har jeg ennå ikke fått hevn for ennå.

– Det skal aldri mer plantes noe flagg her eller noe sånt, sier Vegard Forren.

I fjor trente han faktisk med trønderne, før han stakk fra treningsleiren for å dra til Brighton. Selv ser han helst på Rosenborg som en motstander.

– Så de ut som noen seriemester i dag?

– Nei.

PS: Rosenborg leder fortsatt med fire poeng på Brann. Bergenserne har muligheten til å knappe innpå i mandagens møte med Tromsø i nord.