Risikerer straff etter kraftig dommerutblåsning – legger seg flat for ordbruken

FOTBALL 2018-10-01T12:36:46Z

Nest-Sotra-keepertrener Erlend Johansen er ikke fornøyd med dommerne i årets Obos-liga. Nå risikerer han straff for en kraftig utblåsning på Twitter.

Publisert: 01.10.18 14:36 Oppdatert: 01.10.18 15:00

I helgen røk Nest-Sotra på lagets andre strake tap. Det skjedde etter at denne straffen ble idømt Sogndal helt på tampen (situasjonen forekommer 22 sekunder inn i klippet):

For Nest-Sotra-keepertrener Erlend Johansen var avgjørelsen dråpen som fikk begeret til å renne over. Han mener eget lag er bortdømt en rekke ganger i år - og tok til Twitter for å fyre løs mot dommerstaben.

Med 10–15 poeng ekstra ville Nest-Sotra ha hatt mellom 42 og 47 poeng, noe som ville ha brakt laget opp fra en 11. plass til en plass rett bak Aalesund, Mjøndalen og Viking på de tre øverste plassene. Sogndal på 4. plass har 42 poeng.

Johansen ga seg imidlertid ikke med den ene meldingen, som dagen derpå er slettet i likhet med den ovennevnte:

– Begynner å balle på seg med situasjoner

Samtidig listet han opp en rekke situasjoner som han mener er dårlige dommeravgjørelser. Noen av de kan du se i videoen helt i toppen.

– Det er en mann som er ekstremt frustrert over nok en gang å bli urettferdig behandlet, men samtidig: han uttaler seg på en måte han ikke burde, sier Nest-Sotra-trener Steffen Landro til VG.

Han fordømmer hvordan egen keepertrener har ordlagt seg, noe også klubbens sportslige leder Arve Haukeland gjør, men treneren stiller seg bak kritikken som går på at Nest-Sotra har fått mange dommeravgjørelser mot seg.

Dette er en annen situasjons som både Landro og Johansen reagerer kraftig på:

– Hadde vi vært et topplag, type Aalesund eller Viking, så hadde vi hatt ti poeng ekstra. Det er jeg trygg på. Det begynner å balle på seg med situasjoner som jeg er overbevist om at for eksempel Viking ikke hadde fått mot seg, sier Landro, men legger til:

– Sånn er det alltid. I alle serier over hele verden får de store lagene litt ekstra mens de små lagene får det litt tøffere. Det er ikke noe vi er overrasket over, men selvfølgelig: det er jækla surt.

Angrer på ordvalg – står for kritikk

Dagen derpå angrer også Erlend Johansen på eget ordvalg. Twitter-meldingene er slettet, og overfor VG legger han seg flat, men står fortsatt på at dommerne har vært dårlige.

– Det var en setning eller to der som var like dårlig som prestasjonene til dommerne i Obos i år. Med det mener jeg selvsagt at jeg ikke burde formulere meg slik, skriver han i en SMS til VG.

– Jeg ville ha en bevisstgjøring av hvordan vi har fått horrible avgjørelser mot oss i stort antall denne sesongen, fortsetter han, og legger i tillegg til at søndagens dommer var meget god i går helt til straffesituasjonen inntraff.

– Beklager formuleringen min, men jeg står inne for at dommerne bør starte å respektere lagene de dømmer like mye, og ikke frarøve de mindre klubbene poeng de fortjener, sier han.

Til Påtalenemda

Overfor VG sier Yngve Haavik i NFF at meldingene er plukket opp og sendt til Påtalenemda. Om den uavhengige komiteen vurdere uttalelsene som over kanten, risikerer keepertreneren en form for straff.

– Det er veldig fint at han angrer på ordbruken og tar avstand fra det han skrev. Det skal være temperatur i og rundt fotballkamper, men vi må uansett klare å omtale hverandre med mer respekt enn det som kommer frem i disse meldingene, sier Haavik til VG.

Dommersjef Terje Hauge avfeier at dommerstaben favoriserer de store lagene kontra de små, men erkjenner at de ikke er perfekte.

– Både jeg og dommerne streber etter å være profesjonelle, 50–50, nøytrale og objektive. Det får bli deres oppfattelse (at noen lag favoriseres), men for noen lag så slår det dårligere ut enn for andre. Vi streber etter at alle blir dømt likt, men det kan godt hende at Nest-Sotra er ett av lagene som har noen kampsituasjoner mot seg og at de føler på det, sier Hauge til VG.

Dommersjefen er på generelt grunnlag «godt fornøyd med dømmingen i Obos», men er klar på at dommerne der har en del å gå på.

– Obos er en arena der vi har mange nye dommere som er tatt opp i kraft at de er gode talenter, kampledere og gode i team. De er dedikerte, jobber godt med forberedelser og er en flott gruppe, men trenger litt tid på å stabilisere seg og dømme jevnt. De er langt fra utlært, men det er ingen tvil om at de har kvalitet, sier Terje Hauge.