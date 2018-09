Revansjelysten Fellah har følt seg glemt: – Jeg har fortsatt mer å komme med

FOTBALL 2018-09-17T05:34:24Z

SANDEFJORD (VG) Han har slitt benken og følt seg glemt i hjemlandet. Som Sandefjord-spiller vil Mohamed Fellah (29) bevise for det norske folk at han fortsatt har det i seg.

Publisert: 17.09.18 07:34

Etter utligningen mot Bodø/Glimt søndag, er fasiten to kamper og to scoringer for Mohamed Fellah etter returen til norsk fotball i sommer. Da skrev Fellah – litt overraskende – under på en ettårskontrakt med Sandefjord .

– Jeg har ikke angret ett sekund, sier Fellah til VG.

Det til tross for at han innerst inne vet at det blir svært vanskelig for Sandefjord å berge plassen i Eliteserien i år. Åtte kamper før slutt har Sandefjord sju poeng opp til Start på kvalifiseringsplass.

Utgangspunktet var vel så håpløst da Fellah valgte å si ja til Sandefjord i august. Men for 29-åringen ga det lite mening å slite benken i dansk fotball.

Han ville ha spilletid - og visste at han ville få det i Sandefjord.

– Det er godt å være tilbake i Norge, og ikke minst er det godt å spille fotball igjen, sier Fellah.

– Visste at vi hentet en spesiell spiller

Den kreative midtbanespilleren, som fikk med seg to A-landskamper for Norge i 2013, ble spådd en stor framtid i sine yngre dager. Men til tross for at han faktisk har 66 kamper i Superligaen på samvittigheten, har ikke karrieren skutt fart slik Fellah håpet på da han forlot Vålerenga til fordel for Esbjerg i 2013.

– Mye har vært bra og mye har vært lærerikt. Ting har vært helt annerledes enn i Norge. Samtidig har jeg lært av motgangen og hvordan jeg skal fokusere. Jeg tror det er litt av årsaken til at det har gått såpass bra i Sandefjord hittil, sier Fellah.

Skussmålene i hans nye klubb er gode hittil.

– Vi visste at Mohamed var en spesiell spiller da vi hentet han. Også visste vi at han kunne passe inn i det systemet vi spiller. Det er nok derfor vi, og ikke andre norske klubber som også hadde muligheten, tok sjansen og hentet ham til tross for at han har spilt veldig få kamper de siste to årene. Hittil er jeg godt fornøyd med ham, som jeg også er med resten av spillerne mine, sier Sandefjord-trener Marti Cifuentes.

Har blitt revansjelysten av benkeslitingen

De siste to årene, i Nordsjælland, har nemlig vært tunge. Fellah har knapt spilt kamper. Sist han startet en kamp før Sandefjord-returen, var 27. september 2017.

Han er krystallklar på at de siste årene har gjort ham revansjelysten.

– Ja, selvfølgelig. Ett hundre prosent. Jeg vil alltid spille ball, det er det jeg føler jeg er født for. Jeg vil vise hva jeg kan og jeg tror også at publikum vil se hva jeg kan, sier Fellah.

– Du har kanskje blitt litt glemt i Norge?

– Jaja, det er ikke det tvil om. Ett hundre prosent, sier han.

Sandefjord vil forlenge

Nå håper Fellah at returen til norsk fotball og Sandefjord kan få fart på karrieren igjen. For selv om han har blitt 29 år, er teknikeren klar på at han har mer å komme med som fotballspiller.

– Jeg har mer å komme med. Jeg er ikke tilbake i norsk fotball for å slappe av. Da kunne jeg like gjerne blitt igjen i Nordsjælland og hvilt meg i København. Jeg er tilbake fordi jeg vil hjelpe meg selv og Sandefjord, sier Fellah.

Per nå ser det ut til å bli 1. divisjonsfotball på Fellah og Sandefjord neste år, men foreløpig vil ikke Mohammed Fellah snakke for mye om framtiden.

VG Spesial: Alt om gullkampen

– Hvor ser du for deg selv de neste årene?

– Jeg visste det spørsmålet ville komme. Men akkurat nå tenker jeg ikke på det i det hele tatt. Nå er fokuset på å vinne kamper med Sandefjord ut sesongen, sier Mohamed Fellah.

I Sandefjord er man allerede klare på at man ønsker å ha Fellah med seg på laget i årene framover.

– Selvfølgelig er Mohamed en spiller vi ønsker å ha med oss de neste årene. Det vet han selv. Jeg hadde en god prat med han før sesongen, og jeg har sagt til han at jeg er glad for at han er her og at vi ønsker å ha han med videre, sier Marti Cifuentes.