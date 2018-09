TILBAKE PÅ BANEN: Nå kan Christian Eriksen (t.v.) og landslagssjef Åge Hareide gå på jobb igjen for de røde og hvite. Foto: Bjørn S. Delebekk

Danskene enige - stiller sitt beste lag mot Wales

Det ble med én kamp for det danske amatørlandslaget. Søndag skal landslagssjef Åge Hareide og proffene på jobb igjen.

EkstraBladet meldte i kveld at den danske fotballforbundet og Spillerforeningen har inngått en midlertidig avtale. Senere kom bekreftelsen fra DBU.

- Det er godt for landslaget og for alle i dansk fotball at vi kan spille den viktige Nations League-kampen med det rette landslaget og igjen få fokus på det sportslige, sier DBUs leder Jesper Møller.

Danmark møter Wales hjemme i København førstkommende søndag. Dermed kan «landslagsspillerne» fra 2. divisjon og futsal-landslaget permitteres. Ledet under vikar John «Faxe» Jensen tapte de bare 3–0 borte mot Slovakia i en treningskamp i går.

Forhandler videre over helgen

Landslagssjef Åge Hareide slapp å lede amatørlandslaget. Nå får han og assistent Jon Dahl Thomasson noen få dager på å forberede proffene på møtet med Wales.

– Avtalen er et skritt i riktig retning, og landslagsspillerne er glade for at de på dette grunnlag nå kan fokusere på kampen mot Wales, sier Spillerforeningens direktør Mads Øland.

Mandag gjenopptas forhandlingene mellom partene med sikte på å få til en permanent avtale som regulerer spillernes kommersielle rettigheter - årsaken til at proffene droppet privatkampen mot Slovakia.

Ba UEFA gripe inn

Tidligere på dagen ba Irlands landslagssjef Martin O'Neill UEFA om å ta grep for å hindre at kampen mot Wales ble spilt med de danske amatørene.

Han likte dårlig tanken på at Danmark skulle komme med et langt sterkere landslag i møtet med Irland i Nations League og pekte på urettferdigheten i det.