SPARKET NED: Mohamed Elyounoussi irriterte seg over å bli sparket flere ganger av Kypros-spillerne på Ullevaal Stadion. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

«Moi» forbannet på motstander: – Har en grense jeg også

FOTBALL 2018-09-07T06:48:01Z

ULLEVAAL (VG) Et ufint spark fra en Kypros-spiller fikk vanligvis sindige Mohamed «Moi» Elyounoussi (24) til å reagere sterkt.

Arilas Berg Ould-Saada Sportsjournalist i VG med fotball som hovedfelt.

Øyvind Herrebrøden

Publisert: 07.09.18 08:48

I andre omgang av 2–0-kampen mot Kypros torsdag kveld havnet den ferske Premier League-proffen i en opphetet disputt med Kypros-spiller Fotis Papoulis. Deretter bjeffet han mot dommeren.

Sliter du også med å forstå Nations League? Her er VGs guide

– Vanligvis skal det mye til for at jeg blir irritert. Jeg er vant til at jeg blir sparket ned i ny og ne, det skjer ofte, men i dag var det i overkant mye, sier «Moi» til VG og beskriver situasjonen som fikk ham til å tenne på alle pluggene:

– Det var stopp i spillet, dommeren hadde blåst av, og selv da blir jeg sparket ned. Jeg har en grense jeg også. Da følte jeg for å si ifra.

– Det ble slengt noen gloser der?

– Det ble slengt noen gloser, ja. Hvis du ser det i reprise klarer du sikkert å få med deg hva som ble sagt. Det var noe sånt som «hva er det du driver med?» Men jeg skjønte tidlig at dommeren ikke var noe å tulle med. Han sa ifra med en gang at «ett ord til, så blir det gult». Det hadde vært unødvendig å dra på seg et gult kort der, så da klarte jeg å komme meg unna, sier landslagsvingen.

– Sikter motstanderne seg i større grad inn på deg nå som du har blitt et kjent navn i Fotball-Europa?

– Ja, jeg tror nok de jobber med å se hvilke enkeltspillere de bør ta ut og være forsiktige med. De prøvde å stenge meg ut og fyre meg opp, men jeg er jo en sindig kar, så jeg er ikke en fyr som klikker av den grunn. Selv om jeg har en grense jeg også. Heldigvis tok andre av seg det offensive og scoret mål i dag.

Stefan Johansen scoret Norges to mål i seieren over Kypros, men det var flere som kunne tegnet seg på måltavlen med litt mer hell. Blant dem var stjernespiss Joshua King som i første omgang mener han ble felt og burde hatt straffe.

– Jeg mener det, men han dommeren der … Jeg vet ikke hva han har spist før kampen. Han skulle bare vise hvem som var sjefen. Veldig «cocky». Sånne dommere får du innimellom. Det er ikke noe å gjøre med det, sier King til VG.

Til Dagbladet sier Norges midtbanespiller Markus Henriksen at han mener dommeren var «altfor pysete» fordi «han blåste altfor mye og ødela en del av spillet».

– Det var fryktelig vanskelig å snakke med ham. Han skulle vise at han var sjefen, sier trønderen.