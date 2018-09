Norge så rødt og tapte etter sjansesløseri: – Veldig, veldig frustrerende

SOFIA (VG) (Bulgaria-Norge 1–0) Fem norske målsjanser ga ingen ting. Bulgaria scoret på sin første og eneste. Lars Lagerbäcks seiersmaskin brøt sammen i et tap surt som sitron.

Publisert: 09.09.18 19:55

– Veldig, veldig frustrerende å tape en kamp slik, sier Lars Lagerbäck til VG og noen få andre journalister på pressekonferanse. Han var alt annet enn fornøyd.

– Det gjør ekstra surt å tape etter å ha misset så mange målsjanser. Vi kan ikke skylde på noen andre enn oss selv. Vi må bli bedre og lære av en slik kamp, svarer han.

Han mener at det ble for mye panikk etter 1–0-målet.

– Vi må lære oss, fremfor alt, å holde «kylan», sier svensken som fortsatt bare har opplevd at hans utgave av Norge har klart å snu én kamp der motstanderen har tatt ledelsen 1–0 - mot Island i sommer .

Bulgaria hadde ikke skapt noe som helst før helten fra Slovenia-seieren torsdag, Bozhidar Kaev, satte ut den norske venstresiden med en genial ball til backen Strahil Popov.

Håvard Nordtveit tapte duellen mot innbytter Radoslav Vasilev på innlegget. Headingen havnet i det lengste hjørnet. Langt utenfor radaren til Rune Almenning Jarstein.

Stopperen fra Hoffenheim, Nordtveit, altså, fullførte en nitrist kveld å få sitt andre gule kort tre minutter før full tid. Dermed rødt kort. Den første utvisningen av en norsk landslagsspiller siden John Arne Riise mot Ukraina for 10 år siden.

– Farefullt spill med høye knotter, sier TV 2s ekspertkommentator Brede Hangeland. Han mener den polske dommeren Daniel Stefanski gjorde helt riktig.

– En femti-femti-situasjon og to gule, svarer Nordtveit på VGs spørsmål om det røde kortet.

– Jeg synes kanskje dommeren ovedrev med de gule kortene. Han ble utvist for et høyt spark. de var tvilsomme alle de gule kortene, men jeg vil ikke kritisere dommeren. Det var ingen lett kamp å dømme, sier Lagerbäck. Foruten Nordtveit fikk også spissen Bjørn Maars Johnsen og midtbaneduoen Sander Berge og Markus Henriksen advarsel.

Det kjentes bittert og håpløst. Bulgaria scoret på sitt tredje mål på den tredje sjansen i Nation League. Norge mistet en drømmestart på turneringen mot et lag de trykket langt tilbake i en hel omgang i den sommerlige høstkvelden.

Alexander Sørloth fikk på slutten sjansen på en av Norges 12 (!) cornere. Men også innbytterheadingen gikk i armene på hjemmekeeper Plamen Iliev.

– Vi er for dårlige også på våre faste dødballer. Vi er litt for stillestående, konstaterer Lagerbäck.

De første 45 minuttene besto av et norsk overtak som ga tre klare sjanser. 5–1 i cornere hjalp heller ikke.

Men ingen scoring på den 65 år gamle østlige betongkolossen av en fotballstadion.

– Det er en av de dagene der vi ikke får den inn og de scorer på sin eneste sjanse. Den er tung å svelge, så vi må heller «bounce back» neste gang, sier kaptein Stefan Johansen til VG.

Bjørn Maars Johnsen kunne gitt Norge 1–0 allerede etter tre minutter.

Han hadde god tid på innlegg fra den alltid aktive Birger Meling. Men Bulgaria-keeper Plamen Iliev var på ballen med et tigersprang etter at spissen hadde brukt for lang tid.

– Han kan styre den inn, mente Egil Olsen i TV 2s studio.

Heller ikke Stefan Johansen lyktes da han fikk sin kjempesjanse. Ballen kom servert av Mohamed Elyounoussi. Men skuddet snek seg noen centimeter utenfor den bulgarske stolpen.

Maars Johnsen fikk sin sjanse nummer to rett før pause. Men står fortsatt med ett mål på sine åtte landskamper. Elyounussi sto igjen for et lekkert forspill. Men i stedet for å banke ballen opp i nettaket, ble den en markkryper som Iliev enkelt reddet.

Norge hadde full kontroll i eget forsvar. Bulgaria skapte ingen sjanser mot en bunnsolid backkjede.

Men 1. omgang handlet ikke om godt forsvarsspill. Den handlet om for svak effektivitet.

Det ga et unødvendig tap. Til slutt.

Nations League går nå videre med viktige hjemmekamper mot Slovenia (13. oktober) og Bulgaria (16. oktober). Etter tapet i Sofia trenger Norge seier i begge.

– Vi har tapt én kamp, og det er flere kamper igjen. Jeg er sikker på at vi kommer til å vinne gruppa til slutt, og da er det ingen som husker den kampen her, sier «Moi» til VG.