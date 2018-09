SES IKKE: Mandag skulle Christian Eriksen og Åge Hareide møtes til landslagssamling for første gang siden VM var over. Slik blir det ikke. Foto: Bjørn S. Delebekk

Krise i Danmark: Skal spille to kamper uten Hareide

FOTBALL 2018-09-03T05:02:08Z

De danske landslagsspillerne er i konflikt med det danske forbundet. Ifølge dansk TV 2 skal hverken trener Åge Hareide eller de utvalgte spillerne delta i Danmarks to kamper denne uken.

Publisert: 03.09.18 07:02 Oppdatert: 03.09.18 08:54

Danmark møter Slovenia til treningskamp onsdag. Etter planen skulle troppen møtes i Wien mandag, men nå stiller ikke de utvalgte spillerne.

Søndag venter Wales i tellende Nation League-kamp. Det gjør situasjonen svært alvorlig for Danmark, og det haster å finne en løsning.

Dansk TV 2 melder også at Hareide har dratt hjem til Norge på ferie, mens DBU leter etter en ny, alternativ trener for kampene med alternative spillere.

– Hareide er reist hjem til Norge fordi det ikke er meningen at han skal stå med noen spillere han ikke kjenner. Hvis de i det hele tatt kan samle et lag, sier fotballkommentator Flemming Toft.

Toft spekulerer også i om nordmannen vil fortsette som dansk landslagssjef. Hareide var søndag med i TV 2s Premier League-studio i Bergen.

Dette er konflikten

Bakgrunnen for konflikten er at forhandlingene mellom spillerne og forbundet om ny landslagsavtale brøt sammen lørdag. De ble heller ikke enige før fristen klokken 18.00 søndag. DBU avslo spillernes forslag på tampen om å bruke den tidligere avtalen i en måned til.

DBUs tilbud Honorar: 6300 kr for å være i troppen mod Slovakia og opp mot 20.000 for å være i troppen mot Wales. Bonus på 12.000 kr for seier i hver av de to kampene.

Forsikring – 1450 kr per spiller om dagen, samme forhold som tidligere.

Forbedrede flyforhold, deriblant privatfly for laget.

Kok til både hjemme- og bortekamper. *Spillerne godtok ikke tilbudet. *Spillerne foreslo å fortsette midlertidig med den gamle avtalen, men det takket forbundet nei til.

Det skal blant annet være stor uenighet om kommersielle rettigheter for det danske landslaget.

– Vi har sett at DBU (det danske fotballforbundet) forsøker å fortelle en historie om at vi spillerne er grådige og må tenke på noe annet enn vår egen lommebok. Men det er jo oss spillere som hvert år spiller et millionoverskudd hjem til DBU, sier Christian Eriksen, Tottenham-stjernen, til Ekstra Bladet.

– Sjokkert

Landslagstrener Åge Hareide har ikke besvart VGs henvendelser om saken foreløpig. Han har tidligere uttalt at dette scenarioet vil være katastrofalt for dansk fotball.

– Det er underlig at DBU helt kan glemme at alle pengene de kan bruke på prosjekter og breddefotball faktisk kommer fra de resultatene vi på landslaget leverer. Det trenger ikke DBU takke oss for, fordi vi er stolte over å kunne hjelpe helheten i dansk fotball, men det er smålig å skape et falskt bilde av oss som skurker, tordner Eriksen, lagets største stjerne.

– Jeg er sjokkert. Vi nærmer oss en krisesituasjon. Jeg så på vårt tilbud som en utstrakt hånd, sier Thomas Delaney, Borussia Dortmund-spiller.

I VM var det mer harmoni for danskene:

Kvinnene måtte avlyse kamp i fjor

København-veteran William Kvist, som er en del av spillernes forhandlingsteam, forstår ikke hvorfor partene ikke kan kjøpe seg mer tid.

– Den gamle avtalen har fungert i fire år, så hvorfor skulle den ikke fungere i ytterligere én måned, sier han.

De største profilene som Christian Eriksen, Kasper Schmeichel og Simon Kjær samles en ukjent plass for å være tilgjengelige dersom partene skulle komme til enighet.

Den samme situasjonen kom det danske kvinnelandslaget opp i fjor høst . Da måtte en kvalikkamp avlyses da Danmark ikke kunne stille lag. De danske herrespillerne ga kvinnelaget tilbud om 600.000 kroner i året da .

Hareide hylles etter VM-avansement: