GAMLE KJENTE: Fredrik Pallesen Knudsen (i midten) gjorde en god figur mot gamleklubben Brann og Kristoffer Barmen (t.h.) i Bergen 16. mai. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Haugesunds bergenser om Brann: – De kunne vært flinkere

FOTBALL 2018-09-15T06:58:54Z

HAUGESUND (VG) FKH-midtstopper Fredrik Pallesen Knudsen (22) er ett av flere bergenske talenter som har forlatt Brann de siste årene. Nå kommer han med råd til gamleklubben.

Publisert: 15.09.18 08:58

Han fikk tidvis tillit som stoppertalent i OBOS-ligaen i 2015, men ble veid for lett og sendt på utlån til Åsane da Brann rykket opp til Eliteserien. På vinteren i 2017 valgte han å signere for Haugesund, rundt 140 kilometer lengre sør, i stedet for å skrive under en ny avtale med barndomsklubben fra hjembyen.

Siden har karrieren skutt fart: Pallesen Knudsen har etablert seg som en solid midtstopper på et topplag i Eliteserien. Overgangen til FKH åpnet også døren til U21-landslaget.

Lørdag kveld spiller 22-åringen trolig fra start i midtforsvaret i et brennhett vestlandsderby mot Brann på Haugesund stadion.

– Jeg vet at det kommer mange bergensere. Det kommer mye familie og venner nedover. Det er jo alltid en ekstra spesiell kamp for meg, sier Pallesen Knudsen.

Det blir hans tredje offisielle møte med gamleklubben siden overgangen. Så langt har han ikke slått dem (to tap og én uavgjort), men den unge bergenseren mener han har lært seg å håndtere de spesielle kampene bedre.

– Man må ikke tenke for mye på kampen før man spiller den. Det klarte jeg ikke helt å treffe på i fjor, det var mye energi som forsvant før kampen. Jeg har hatt en bedre inngang i år. Jeg må holde skuldrene nede. Jeg fikk kanskje litt overtenning i fjor, erkjenner unggutten som blant annet fikk tyn av lagkameratene for å gjøre dette:

«Bakside av medaljen»

U21-landslagsspilleren er én av flere unge, talentfulle bergensere som har forlatt Brann de siste årene. Bård Finne (Köln), Andreas Vindheim (Malmö) og Emil Hansson (Feyenoord) gjorde det før ham, og i år har Sander Christiansen (Borussia Mönchengladbach) og Halldor Stenevik (Strømsgodset) forsvunnet.

Temaet har skapt debatt i Bergen, der BT -kommentator Anders Pamer blant annet nylig skrev at «det er ingen grunn til å late som det ikke finnes en bakside av medaljen. For Brann har med åpne øyne - helt bevisst - valgt å prioritere bort sine egne talenter.»

– Jeg synes Brann kunne vært flinkere på å utvikle egne spillere, bruke dem og gi dem tillit. For unge bergensere som kommer opp, så er det greit å vite at det er mulig å ta steget opp på A-laget i Brann. De har eksempler på det med Kristoffer Barmen og Fredrik Haugen, og det er en god klubb å være i, men hver spiller må gjøre det som passer ham best, sier Pallesen Knudsen, som i fjor ble kjent for norsk fotballoffentlighet takket være denne skyllebøtten fra Kåre Ingebrigtsen:

Etterlyser samarbeid

– Hva er forskjellen mellom Brann og Haugesund når det kommer til unge spillere?

– Det er et veldig vanskelig spørsmål. Det er forskjellige type klubber. Haugesund har ikke de midlene Brann har, så de er nødt til å treffe med de overgangene de gjør. Da er det gjerne lettere å gi unge spillere tillit, og de er litt mer avhengige av den driften.

– Hva kan Brann gjøre bedre?

– Klubbene i Bergen kan samarbeide bedre om unge spillere. Brann burde benytte seg bedre av at bergensklubbene Åsane og Nest-Sotra er i OBOS-ligaen, og sende unge spillere på lån dit. Det er ikke et steg ned for en ung spiller å spille fast der, sier Pallesen Knudsen.

Han er den eneste bergenseren på de to beste norske landslagene (U21 og A). Kanskje er det der problemet ligger.

– Det er litt tørke fra bergensfronten. Hva som gjør det, vet jeg ikke, det er rett og slett at vi ikke er gode nok. Om det er spillerutvikling i Bergen by eller nivået vårt, det er vanskelig å svare på, men forhåpentligvis kommer det noen bergensere på A-landslaget om noen år, sier FKHs midtstopper og smiler.

Ifølge hans egen trener Eirik Horneland er det bare et tidsspørsmål før Brann får tilbake sitt tidligere talent.

– Har du ambisjoner om gull, så kan du ikke spille med et juniorlag. Den dagen «Palle» er god nok for Brann, så tror jeg de kommer hit og kjøper ham, sier Haugesund-sjefen til VG.