Huseklepp mener Brann feiget bort RBK-forspranget: – De undervurderte seg selv

BERGEN (VG) Mellom triumfene på Lerkendal i mai og i Haugesund denne måneden, skjedde det noe med Branns spill på bortebane. Erik Huseklepp (34) mener de ble engstelige og kom i forsvarsposisjon både på tabellen og banen.

Den tidligere publikumsfavoritten på Stadion, som nå er fotballekspert for Bergens Tidende og (for tiden skadet) Åsane-spiller i Obosligaen, er ikke i tvil om hva som skjedde da Brann gikk fra et syv poengs langt tetforsprang i juni til å halse fire poeng bak Rosenborg etter poengsmellen mot Sandefjord sist.

Huseklepp lister opp Branns bortekamper etter bragdseieren på Lerkendal 27. mai og finner følgende: En sliteseier mot Odd i et sommervarmt Skien, uavgjort mot Bodø/Glimt , et knusnederlag i Molde og tap for Vålerenga .

Ifølge Huseklepp fremsto Brann annerledes i disse matchene, han mener de ikke våget nok da de plutselig befant på seg på toppen av tabellen med uvanlige gode utsikter til å vinne seriegull – frem til Brann gjenoppstod som vårens utgave av seg selv igjen i den råsterke borteseieren mot Haugesund (3–1).

Ber de ta kontroll

– Da gjorde Brann slik de gjorde i vår: Tok kontroll på en bortekamp istedenfor å legge seg bakpå og prøve å vinne på en tilfeldig kontring eller en dødball. Haugesund kom med høyt press, Brann brydde seg ikke, de bare spilte ut det høye presset, og 1-0-målet illustrerer måten de har tatt steg på bortebane: De spiller seg av presset, kommer i innleggssituasjon og ender i mål. Men dette gikk de vekk fra en periode, påpeker Erik Huseklepp .

Se goalen Huskeklepp beskriver her!

– Brann ble for feige, og det er han (Nilsen) som legger taktikken, så han ble for feig. Jeg kan forstå det litt også, det er en ny situasjon å lede. Han bygget sølvsesongen i 2016 på dette, det ga en del poeng da, men nå ga de for mye respekt til motstanderen. De trodde ikke nok på seg selv, de undervurderte seg selv. Derfor tok Rosenborg dem igjen, lyder dommen fra Erik Huseklepp.

Nå skal Brann til Tromsø og prøve seg på bortegress igjen, og sannsynligvis trenger de en håndsrekning fra Molde, som møter Rosenborg søndag kveld. Samtidig tror Huseklepp at bare ni poeng på de tre neste er godt nok for Brann om det skal være reell gullkamp når trønderne kommer til Bergen 28. oktober, det som kan bli årets fotballkamp på norsk jord.

Vinner sjelden i Tromsø

– Jeg håper på Brann, men har trodd på Rosenborg hele veien. Jeg tror ikke kampprogrammet påvirker dem, de er vant med å gjøre dette, og de har bedre lag og bredere tropp enn Brann.

– Trodde du på Rosenborg da Brann vant på Lerkendal og ledet med syv poeng?

– Jeg begynte å tvile. Men har vært ganske standhaftig. Mulig jeg er ødelagt av gammel historie, at Rosenborg kommer alltid tilbake igjen, de har muskler og ressurser som ingen andre. I sommervinduet hentet de en spiller for 11 millioner (Issam Jebali), som kanskje var ukjent for mange, men han har avgjort en haug med kamper for dem allerede. Jeg har vært redd for at Brann ikke skulle være jevne nok. Nå må de for eksempel vinne i Tromsø, og det har vel ikke skjedd der siden 2010, sier Huseklepp – og husker helt rett.

I kampen for åtte år siden var han banens beste og serverte to målgivende i 3-0-seieren. Det var nesten ukentlig praksis den gangen. Huseklepp scoret, serverte, løp og driblet både for Brann og Norge, med et steg ikke ulikt Askeladden-hjelperen fra eventyret som beinet til verdens ende på fem minutter.

Noen vil kanskje hevde at det gikk litt for fort også da han hoppet på tilbudet fra italienske Bari kort tid senere, og selv om han innrømmer at det var lett å bli utålmodig når man er 25-26 år og lengter etter andre ligaer, angrer ikke Huseklepp noe på klubbvalgene, hverken i Italia eller England (Portsmouth/Birmingham). Isåfall er det at han kunne forlenget utenlandskarrieren, men han flyttet hjem da datteren ble født.

Opp og ned – og opp og ut

I sine to perioder som Brann-spiller rakk han å være med på alt, virkelig alt – fra å tape et seriegull (2006), vinne et seriegull (2007), bli landslagsspiller, rykke ned (2014), rykke opp igjen (2015) og ta sølv i Eliteseriereturen (2016).

– Du ble akkurat 34 år. Tenker du at du egentlig kunne vært med i Brann ennå?

– Jeg føler meg god nok for det ennå, for så vidt. Men vi skilte lag fordi at jeg og Lars Arne var forskjellige typer mennesker og tenkte fotball forskjellig. Det er sånn det er, og det er helt akseptabelt. Han må forme sitt lag slik han ønsker. Så man må ikke dvele ved det, svarer Huseklepp, som gikk til Haugesund før 2017-sesongen, men flyttet hjem igjen til Bergen av familiære årsaker forrige sommer og ble Åsane-spiller.

– Variert veldig

Huseklepps tidligere trener Lars Arne Nilsen gir sin gamle dribleving noe rett og noe feil i hvordan Brann har fremstått på bortebane gjennom sommeren og høsten, inntil den råsterke triumfen mot Haugesund.

– Det har sine forklaringer. Begge backene våre ble skadet, vi mistet litt av rytmen, byttet litt spillere og fikk inn nye. Vi var klare over at vi ville variere i høst. Vi var gode mot Haugesund og hatt noen dårlige bortekamper. Når du spiller fotball, må du spille med de samme over litt tid. Det er forklaringen: Nye folk, litt skader, og at vi har variert litt for mye, sier Nilsen til VG.

Men han er ikke med på at Brann-laget har gått to år tilbake i tid:

– Det synes jeg ikke. Vi har gode spillere som kommer inn, men hvis du må endre mye, blir det en helt annen rytme og andre relasjoner. Da legger du ned risikoen. Kan godt hende vi kunne godt ha turt mer. De kampene vi har vært svake, har vi sluppet inn mål tidlig og kommet bakpå.

– Men vi har variert veldig, det har han rett i, det er noen kamper vi har sett veldig feige ut. Når vi ikke får rytme, kan det se feigt ut. Men vi har variert; Vi har spilt gode bortekamper også, vedgår Lars Arne Nilsen.