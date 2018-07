SVERIGE-VENNER: Katrine Moholt og Petter Stordalen. Foto: NTB SCANPIX / VG

Norske kjendiser: – Ja, så klart heier vi på Sverige!

Publisert: 03.07.18 12:31 Oppdatert: 03.07.18 12:58

I langrenn er de vår argeste konkurrent, men er det lov å heie på Sverige under VM i fotball - selv om du er norsk? VG har stilt en rekke kjendiser til veggs.

– Så klart heier vi på Sverige! kommer det kontant fra Katrine Moholt .

Allsang på Grensen-programlederen er engasjert når hun snakker om VM, og sier at «hun gruer seg til VM er over».

Kan gå «hur långt som helst»

– Hvorfor heier du på Sverige?

– Nå som Island og Danmark er ute og vi ikke er med, er det jo bare Sverige som er igjen av de nordiske landene. Gode naboer støtter hverandre, svarer hun med den største selvfølge.

– Hvor langt kan de gå?

– Hur långt som helst! I fotball kan alt skje, se bare på Japan i går. De ledet 2–0 og så tapte de likevel i siste sekund . Jeg tenker at Sverige absolutt kan nå langt.

– Verdens beste naboer

Petter Stordalen tar telefonen på vei over Østersjøen på flåten «Trash-Tiki», som er laget av plast de fant i havet. Han gjør for tiden god business i vårt naboland i øst og holder absolutt med svenskene når de skal til dyst klokken 16.

– Hvis du selv ikke er med og naboen er med, så heier du på naboen. Svenskene er verdens beste naboer og vårt broderfolk, sier hotellkongen.

Stordalen sier at han også heiet på Danmark så lenge de var med, er opptatt av det det nordiske brorskapet.

– Og vi har nok flere svensker ansatte på våre hoteller, sier Stordalen mens han entusiastisk melder «Trash-Tiki» nå har fått vind i seilene på vei over Østersjøen - med planlagt målgang innen Sveriges kamp klokken 16.

– Glede på topp nivå

Charter-Hilde, eller Hilde Skovdahl, som hun egentlig heter, sier ikke imot de to ovenfornevnte.

– Det er helt fantastisk å sitte å heie på Sverige! Det hadde jo tatt helt av om Norge hadde vært med, sier en ekstatisk Charter-Hilde, og avslører at hun faktisk er halvt svensk.

Hun skal se Sveits-kampen i Fredrikstad, men har fått med seg flere svenske kamper i over grensen. Og er fra seg av begeistring når hun beskriver stemningen.

– Byene stopper opp, og det er glede på topp nivå. Man blir jo så engasjert, sier hun som nyfrelst fotball-fan.

På den andre siden fnyser Charter-Hilde av nordmenn som ikke heier på Sverige under VM, og etterlyser mer «good sportsmanship».

– Jeg har aldri skjønt greia mellom Norge og Sverige, og hvorfor folk skal rakke ned på hverandre istedenfor å ha det kult. Det er jo to prikk like land, bare en strek som skiller oss. Sverige, Norge, Danmark og Finland, vi er jo Skandinavia! sier hun.

«Hatobjektene» støtter Sverige

Til og med Petter Northug heier på Sverige - i hvert fall enn så lenge.

– Egentlig håper jeg at de skal komme veldig nærme medalje og så ryke. Jeg satser på at de går videre nå og så håper jeg de ryker i kvartfinalen, meldte skistjernen på TV 2-programmet «Alle elsker VM» mandag kveld.

Skistjernen er et yndet hatobjekt hos söta bror og har en årrekke hatt en konflikt gående med det svenske folk. I den klubben har han nå fått selskap av imitatorkongen Kasper Foss.

– Målet for min del er at de går hele veien til finalen og at siste vers blir når de ryker ut i finalen. De ser jo gode ut også og skal det vinne en outsider, så er det jo nå, TV 2-profilen.

Han har selv pådratt seg svenskenes furore da han la ut en sang som «spådde» Sveriges VM-exit mot Mexico. Videoen traff virkelig en nerve i øst og Foss fikk flere hundre hatefulle kommentarer fra den andre siden av grensa:

