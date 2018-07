Kroatia knuste Russlands VM-drøm på straffer

(Russland – Kroatia 2–2, 3–4 etter straffespark) Ivan Rakitic (30) sendte Danmark ut av VM og nå har han også sendt vertsnasjonen Russland ut. Samtidig sendte han Kroatia til deres første semifinale på 20 år.

Det meste tydet på at Domagoj Vida skulle bli store helten da kampuret viste 100 minutter og han stanget Kroatia i føringen.

Atter en gang så det ut til at dødballer skulle bli Russlands akilleshæl. Hele 14 av de 20 målene Russland har sluppet inn i VM (som Russland, ikke inkludert Sovjetunionen) har blitt scoret på dødball.

Men en dødball skulle også bli den midlertidige redningen for Russland. Brasil-fødte Mário Fernandes steg til værs fem minutter før ekstraomgangene var over og stanget inn utligningen for vertsnasjonen.

Dermed straffer.

Holdt hodet kaldt

Straffekonkurransen var det til slutt Kroatia som gikk seirende ut av, da Ivan Rakitic nok en gang ble den store helten. Han satte den avgjørende straffen mot Danmark i åttedelsfinalen , og holdt hodet kaldt og gjorde det samme mot Russland.

Fjodor Smolov fikk æren av å starte det hele, men på nonchalant vis gikk han for panenkaen, som Danijel Subasic reddet. Deretter scoret Marcelo Brozovic for Kroatia, som dermed hadde fått straffekonkurransen inn i sitt spor.

Men da Alan Dzagojev scoret og Mateo Kovacic bommet, var man plutselig like langt igjen. Det som deretter fulgte, var alt annet enn imponerende.

Mário Fernandes – Russlands store helt fra ekstraomgangene – sendte ballen utenfor, og deretter sto lykken Luka Modric bi. Igor Akinfejev gikk riktig vei og slo ballen inn i stolpen, før den omsider gikk i mål. Rutinerte Sergey Ignashevich fulgte opp med å sette sin straffe, før Domagoj Vida også scoret.

VG-BØRSEN: Russland - Kroatia RUSSLAND (4-2-3-1): Igor Akinfeev - 5

Mario Fernandes - 6

Ilya Kutepov - 5

Sergey Ignashevich - 5

Fedor Kudryashov - 5

Daler Kuzyaev - 6

Roman Zobnin - 5

Aleksandr Samedov - 5

Aleksandr Golovin - 5

Denis Cheryshev - 6

Artem Dzyuba - 5 Innbyttere:

Yuri Gazinskiy - 5

Fjodor Smolov - 4

Aleksandr Yerokhin - 5 Sum 11 mann: 59 KROATIA (4-2-3-1): Danijel Subasic - 5

Sime Vrsaljko - 5

Dejan Lovren - 5

Domagoj Vida - 6

Ivan Strinic - 5

Luka Modric - 8 (Banens beste)

Ivan Rakitic - 6

Ante Rebic - 5

Andrej Kramaric - 5

Ivan Perisic - 4

Mario Mandzukic - 5 Innbyttere:

Josep Pivaric - 5

Marcelo Brozovic - 5

Mateo Kovacic - 4 Sum 11 mann: 61 Sjanser: 3–4

Terningkast på kampen: 4

Dommervurdering: 6 Brasilianske Sandro Ricci dømte en god kamp, selv om han ikke måtte ta de helt store avgjørelsene. Vurdert av Yngve Gjerde

Stillheten senket seg over stadion da Daler Kuzyaev gikk frem for å ta straffen han måtte sette for å holde Russland inne i VM. 25-åringen var sikkerheten selv og satte straffen iskaldt i mål.

Men det hjalp ikke da Ivan Rakitic gikk frem for å ta den avgjørende straffen – akkurat som han gjorde mot Danmark. Da, som nå, var han rolig som skjæra på tunet og sendte Kroatia videre i VM.

Russland er kanskje ute av mesterskapet, men de har utvilsomt gjort samtlige spådommer til spott og spe. VM-vertene var lavest rangert av samtlige VM-lag på FIFA-rankingen før turneringen, men har gått mye lengre enn de fleste hadde sett for seg.

Dette ble i tillegg en ny bestenotering i VM for russerne. Som Russland hadde de aldri tatt seg forbi gruppespillet, og man må tilbake til dagene de spilte som Sovjetunionen for et bedre VM-resultat enn gruppespill. I 1966 ble Sovjetunionen nummer fire, etter at de tapte bronsefinalen 1–2 for Portugal.

Kan tangere heltene

Kroatia kan på sin side tangere heltene fra 1998, som sikret tredjeplass da Frankrike arrangerte mesterskapet for 20 år siden (de slo Nederland 2–1 i bronsefinalen). Det er Kroatias beste VM-resultat noensinne.

Men før en eventuell finale eller bronsefinale venter England i semien .

Det var imidlertid russerne som kom best i gang i denne kvartfinalen. Denis Tsjerysjev – som har hatt et fantastisk mesterskap – sendte VM-vertene i føringen med en perle fra 20 meters hold. På det tidspunktet drømte nok russerne stort, og kanskje tenkte de på en eventuell VM-finale i sin egen hovedstad, Moskva, 15. juli.

Uruguay vant VM på hjemmebane i 1930, før Italia (1934), England (1966), Vest-Tyskland (1974), Argentina (1978) og Frankrike (1998) gjorde det samme.

Bragden gjentas ikke i 2018.

Slitne bein?

Kroatene derimot, de har imidlertid vist at de er å regne med – og slo tilbake bare åtte minutter senere.

Da kom Mario Mandzukic til innlegg, som Andrej Kramaric reagerte lynhurtig på. Han bøyde seg ned og satte pannebrasken til, og stanget inn utligningen for kroatene.

England-laget satt garantert å fulgte spent med gjennom 120 minutter pluss straffer, og kan nå konstatere at de nå møter et Kroatia som har spilt ekstraomganger og vært gjennom straffekonk på sine to siste kamper.

Det betyr at engelskmennene har en halvtime mindre i beina før finalebilletten skal deles ut.

Kroatene kunne unngått ekstraomganger, men Ivan Perisic hadde ikke flaksen på sin side. Han hadde en eventyrlig mulighet til å sende Kroatia i føringen før ekstraomgangene, men forsøket til Inter-spilleren traff stolpen og skrudde ut.

Til syvende og sist er det nok ingen som bryr seg nevneverdig om hvordan de kom dit. Kroatia er klare for semifinale - og er én kamp unna en smått sensasjonell VM-finale.