Ronaldo presentert som Juventus-spiller: - Jeg er ikke her på ferie

Publisert: 16.07.18 19:12 Oppdatert: 16.07.18 21:23

FOTBALL 2018-07-16T17:12:02Z

33 år gamle Cristiano Ronaldo håper han skal klare å overraske fotballverdenen en siste gang før karrieren er over. Det vil han gjøre ved å vinne titler med Juventus.

– Dette er en stor utfordring for meg, og jeg elsker utfordringer. Det vil bli tøft, det vil bli vanskelig, men jeg er klar. Juventus er klare, jeg er klar. Alderen er ikke viktig. Jeg føler meg bra, jeg er motivert og spent. Jeg vil gjøre mitt beste, som jeg alltid gjør, sier Ronaldo.

Mandag formiddag ble han møtt av en enorm fanskare da han ankom Allianz for å gjennomføre medisinsk test. Noen timer senere ruslet 33-åringen inn i Juventus’ presserom, og tok plass på podiet iført klubbens offisielle dress og slips.

Foran et stort pressekorps svarte han på en lang rekke spørsmål, med sønnen Cristiano jr sittende på første rad.

Der fortalte han om hvor takknemlig han var for den varme velkomsten i Torino, og gleden over å få en ny utfordring i karrieren etter ni år i Real Madrid. Han snakket om at som 33-åring er det ingen selvfølge å få fortsette karrieren i en ny toppklubb.

– Jeg er så stolt over å være her. Det er spillere på min alder som tror at karrieren er over, men jeg vil vise at jeg ikke er som andre. Jeg er annerledes. Dette er et emosjonelt øyeblikk for både meg og klubben, sier Ronaldo.

Deretter gliste han bredt og la til:

– Jeg er ikke 23 år. Jeg er 33.

– Vil ha suksess

Ronaldo fikk mange spørsmål om tiden i Real Madrid og titlene han har vunnet der, men portugiseren understreket flere ganger at han ikke liker å se bakover i karrieren. Han vil ha blikket rettet framover.

– Jeg vil ikke sette meg ned og se tilbake på suksess. Jeg vil prøve å nå nye mål, og jobber hardt for det. Derfor er jeg rolig, og trygg på meg selv.

– Jeg vil ha suksess her i Juventus. Jeg er ikke her på ferie, jeg vil markere meg i klubbens historie. Jeg håper jeg vil klare å overraske alle, en gang til.

Ronaldo begynner å trene med Juventus-laget den 30. juli. Deretter håper han å være med i startoppstillingen når klubben serieåpner i midten av august.

Jakter Champions League

Juventus har vunnet de siste sju «scudettoene», ligatitlene, i Serie A - men de har ikke vunnet Champions League siden 1996, tross at de siden har vært i fem finaler.

– Vi skal kjempe. Ikke bare i Champions League, men også i Serie A. Konkurransen er hard, men vi skal holde oss konsentrerte. Champions League er ikke så lett å vinne, men jeg håper jeg kan bidra, slår Ronaldo fast.

I løpet av sine ni år i Real Madrid har 33-åringen vunnet verdens gjeveste turnering hele fire ganger.

I vår var han svært delaktig i å sende Juventus ut av turneringen i kvartfinalen. Han scoret to av målene da lagene møttes i Torino, ett av dem går inn i historiebøkene som en av de vakreste scoringene i turneringens historie.

Det perfekte brassesparket fikk til og med Juventus-fansen til å reise seg og applaudere. En opplevelse som gjorde sterkt inntrykk på Ronaldo.

– Det var et spektakulært øyeblikk for meg, sier han.

– Komplett overgang

Juventus har selv bekreftet at de betaler 100 millioner euro i overgangssum for portugiseren, i tillegg til 12 millioner euro i administrative kostnader rundt overgangen. Klubbens totalkostnad, dersom Ronaldo spiller i Juventus ut kontraktstiden, er 352 millioner euro.

Det tilsvarer svimlende 3,3 milliarder norske kroner. Det mener José Mourinho, Manchester United-manager nå og tidligere manager for Ronaldo i Real Madrid, at angriperen er verdt.

– Jeg gratulerer Juventus med dette kuppet. Med tanke på at den involverer fotball, markedsføring og merkevarebygging, er dette den komplette overgangen, sier landsmannen til Tele Stereo Radio.