EMOSJONELT: Antoine Griezmann brøt sammen i tårer da han så familien sin på tribunen etter VM-finalen. Foto: Martin Meissner / AP

Gråtkvalt Griezmann til VG: – Har vært tøffe øyeblikk i parforholdet

Publisert: 16.07.18 14:05

MOSKVA (VG) Frankrikes store finalehelt Antoine Griezmann (27) brøt sammen i gråt etter at VM-gullet var sikret. Overfor VG utdyper han hvorfor.

– Jeg så faren min på tribunen. Jeg så mamma også. De lot meg dra hjemmefra for å satse på fotball da jeg bare var 13 år gammel. Det var ikke lett for dem, sier Griezmann til VG i intervjusonen, etter å ha feiret VM-gullet ellevilt i garderoben i flere timer.

Øynene hans glinser. Han har kledd på seg en hvit t-skjorte med påskriften «Vive La France», «lenge leve Frankrike», og står med to ølflasker i den ene hånden. Han tar en slurk av den ene og sier spøkefullt: «Det er vel ingen kameraer her nå?»

Det var ikke bare foreldrene som fikk Griezmann til å gråte på Lusjniki stadion i Moskva. Det var også synet av kona hans Erika Choperena og datteren Mia (2).

– Jeg så kona mi. Hun har stått ved min side selv i de vanskeligste øyeblikkene, for noen ganger har det vært tøffe øyeblikk i parforholdet, men hun henger med og klager ikke. Jeg så også datteren min. Det utløste veldig sterke følelser, mye glede og stor stolthet, sier Griezmann til VG.

Underveis i intervjuet kveles han av tårene som presser seg på og etter hvert fyller øynene hans.

27-åringen har god grunn til å felle noen gledestårer, for han var avgjørende i samtlige utslagskamper på Frankrikes vei til VM-gullet: Mål mot Argentina, mål og assist mot Uruguay, assist mot Belgia og mål i finalen, i tillegg til to avgjørende involveringer på Mario Mandzukic’ selvmål og Paul Pogbas 3–1-scoring.

Fasiten er spektakulær: Fire mål og to eller fire assists, avhengig av hva man regner som en målgivende pasning. I 4–2-seieren i finalen ble han kåret til banens beste spiller.

– Jeg er veldig lykkelig. Veldig stolt. Det er en barndomsdrøm som går i oppfyllelse. Nå kan vi bare nyte det, sier Griezmann, som startet mesterskapet tregt med svake prestasjoner i gruppespillet.

– Jeg sa at dere kom til å få se den ekte «Grizou» fra og med åttedelsfinalen. Jeg har vært i kjempeform. Utslagsrundene var mine. Jeg er lykkelig, sier han.

– Du ble kalt et «PR-udyr» og beskyldt for å «miste deg selv på fotballbanen» tidligere i mesterskapet. Hva er din beskjed til kritikerne nå?

– Jeg kan forstå at folk kritiserer når de ser meg hvert tiende minutt i reklamer. Jeg beklager! Men jeg vil at folk skal kjenne meg, vite om meg og være stolte av meg. Vi er verdensmestere. Det er det viktigste. Det er sånn det er å være fotballspiller. Det er kritikk, men jeg aksepterer det og prøver å levere på et høyt nivå, sier Griezmann til VG.

Han seiler nå frem som en av favorittene til å vinne Ballon d’Or for 2018, sammen med Kroatia-kaptein Luka Modric, lagkamerat Kylian Mbappé og den femdoble Gullball-vinneren Cristiano Ronaldo.

– Det er ikke jeg som stemmer. Ikke familien min heller, sier Griezmann til VG og ler.

– Vi får se. Nå må vi nyte dette, og så skal jeg spille europeisk supercup den 15. august. Og så får vi se. Gullballen er bare bonus, målet er allerede nådd.