LSK-Maric midt i Kroatias VM-fest: – Folk hoppet i havet

Lillestrøm-keeper Marko Maric (22) opplevde VM-rusen i Kroatia på nært hold onsdag. Nå håper han hjemlandet, med flere tidligere lagkamerater i troppen, vinner hele mesterskapet.

Maric var han midt i galskapen, da Kroatia slo England og tok seg til VM-finalen , den første i landets historie.

– Det var helt vilt. Vi opplever ikke disse dagene så mange ganger i løpet av livet. Folk hoppet i havet for å feire på natten. Jeg håper folk kom seg på jobb i dag. Det var flere som ikke sov mye i natt, forteller Maric på telefon fra Split i Kroatia.

Spilte for Kroatia

Maric er født og oppvokst i Østerrike, med kroatiske foreldre. Nå er han på ferie i landet hvor han har spilt for de yngre landslagene, fra U-15 til U-21. Der var han lagkompis med flere av spillerne som nå er i VM-finalen.

– Jeg var med i U-17-EM og U-18-VM i Dubai. Det var en fantastisk erfaring. Laget var fullt av talenter, som Alien Halilovic (AC Milan, journ.anm.), Ante Coric (AS Roma) og mange andre, store spillere. Å få være med dem i EM var stort for meg.

Han spilte også med Dominik Livakovic og Duje Caleta-Car, som begge er i VM i Russland.

– Det er gode gutter. Veldig profesjonelle. De gjør en fantastisk jobb i klubbene de spiller i. De unge spillerne kan lære mye av dem.

Produserer verdensstjerner

Fotball er stort i Kroatia. Det lille landet, med i overkant av fire millioner innbyggere, har fått fram verdensstjerner som Luka Modric, Ivan Rakitic og Mario Mandzukic.

– Det er vanlig at barn får en fotball fra de er små. Vi er et lite land, men det er morsomt at vi har fått fram så mange, gode spillere. Jeg vet virkelig ikke hvorfor. Det er noe spesielt med dette landet.

Mange fra Balkan-området var nødt til å flykte under borgerkrigen i Jugoslavia på 1990-tallet. Flere, som foreldrene til Maric, reiste til Østerrike eller Sveits. Spillere som Marko Arnautovic, Xherdan Shaqiri og Granit Xhaka har også foreldre fra Balkan, men spiller for landet de vokste opp i.

– Mange av dem ville nok spille for sitt eget land, men det er ikke alltid så lett, forteller Maric, som tror mentaliteten gjør at spillere fra Balkan-landene kommer så langt i fotballen.

Søndag møter Kroatia Frankrike i VM-finalen, og Maric er optimistisk.

– Det er det største trofeet du kan vinne med landslaget. Det er ikke alle som kjenner til Kroatia, men størrelsen på landet betyr ikke alt. Mentalitet er viktig. Alt er mulig om du har troen.