«Moi» til VG etter rekordovergangen: – De kjenner meg nesten bedre enn jeg kjenner meg selv

Publisert: 29.06.18 18:06 Oppdatert: 29.06.18 19:37

FOTBALL 2018-06-29T16:06:44Z

SOUTHAMPTON (VG) En sliten Mohamed «Moi» Elyounoussi (23) møtte pressen for første gang etter overgangen til Southampton. Det var litt som å begynne på skolen, sier han.

Det tok tid. Lang tid. Men endelig ble «Moi» bekreftet som Southampton-spiller ved lunsjtider fredag. Etter nesten to døgn som gikk i ett for 23-åringen møtte han pressen, som også hadde ventet og ventet på nordmannen.

– Det kjennes veldig bra. Jeg har stortrivdes fra dag én. Det kjennes litt som første skoledag. Det har vært veldig hektisk og jeg merker at jeg er litt sliten etter lite søvn og mye reising, sier da VG på spørsmål om hvordan de to første dagene i Southampton har vært.

Noen TV-kameraer fra Norge møtte unggutten som til slutt rakk å snakke om femårsavtalen han har skrevet under på med klubben. En avtale som sikrer ham økonomisk for livet. Han vil tjene omkring 30 millioner kroner i året, ifølge VGs kilder . Han tar over draktnummer 11 etter Dusan Tadic, som fikk 162 kamper for klubben.

– Jeg snakker aldri om lønnen min offentlig. Jeg ser det spekuleres litt her og der, men det er ikke noe jeg fokuserer så mye på. Men alle vet hvor mye penger som er i engelsk fotball.

– Jeg er fornøyd med det jeg får hvert fall, sier 23-åringen.

Southampton ville mest

Han er også strålende fornøyd med hvilken klubb han har valgt. For i konkurranse med andre engelske klubber og tyske Wolfsburg, er det ikke tilfeldig at han valgte nettopp Southampton.

Under intervjuet avslører han at Southamptons speidere har fulgt ham helt siden 2012, noe nordmannen fikk se videobilder av på sin første dag i sin nye klubb.

– Det er ingen hemmelighet at de har fulgt meg lenge. De har fulgt med siden jeg scoret mitt første hat trick for Sarpsborg i 2012. I Adeccoligaen. Da var jeg 17 år. De kjenner meg nesten bedre enn jeg kjenner meg selv.

– Jeg sa det til dem (klubbens speidere) at det var litt «creepy». Dere har «stalket» meg i seks år nå, spøkte 23-åringen.

Mohamed Elyounoussi Kallenavn: Moi

Født: 4. august 1994 (23 år)

Fødested: Al Hoceima i Marokko

Tidligere klubber: Sarpsborg 08 (2011–14), Molde (2014–16) og Basel (2016–18)

Landslagskamper: 16 (4 mål)

Elyounoussi har uansett vist langt mer som Southampton har likt. Etter tiden i Sarpsborg har han herjet i Molde , og gjort sakene sine meget godt i sveitsiske Basel. I fjor ble det 13 mål og 17 målgivende da klubben vant både serie- og cupmesterskapet i alpelandet.

Men kanskje øyeblikket Southampton likte best: «Moi» scoret og ble kåret til kampens beste i bortemøtet med Manchester City i Champions League.

Dyr overgang

Overgangssummen er på rundt 190 millioner kroner, men avhengig av bonuser kan den stige til nærmere 220 millioner kroner. Den førstnevnte summen gjør «Moi» uansett til tidenes dyreste norske spiller. «Endelig» ble Tore André Flos rekord fra år 2000 slått. Han solgt til Rangers fra Chelsea for 165 millioner kroner.

Elyounoussi blir nå Southamptons nest dyreste spiller gjennom tidene. Kun Guido Carrillo (fra Monaco) har kostet klubben mer. Uten at det presset legger noen videre føringer, ifølge ham selv.

– Ikke noe press er større enn det jeg legger på meg selv uansett, svarer nordmannen kontant.

Han fikk ønsket om draktnummer 11 oppfylt. Det overtas fra Dušan Tadić som forsvant til Ajax denne uken. Det er opplagt at Elyounoussi tenkes som en erstatter for serberen med nær 200 kamper for klubben.

Men noen garanti om spilletid har ikke nordmannen fått. Det er opp til han selv.

– Ingen klubber kan gi en spiller garanti, det blir til syvende og sist opp til spilleren. Men de har brukt mye ressurser på å hente meg og jeg selv føler meg trygg på at jeg kommer til å få muligheten. Så får jeg ta vare på den.

VG møter Elyounossi en siste gang nede ved byens vakre havn før han igjen må på reisefot. Straks bærer det til Basel for å pakke flyttelasset.

Kun et par små bagger lastes inn i bilen før han og kjæresten Natasha kan sette kursen videre.

Det blir ikke tid til noen rolige dager hjemme i Sarpsborg. For Southamptons tropp er samlet igjen etter ferien, og de reiser snart til Kina på treningsleir. «Moi» skal så fort som mulig slutte seg til lagkameratene han så vidt rakk å hilse på under sitt første opphold som proff i Sør-England.

– Jeg husker ikke alle navnene, men det kommer nok fort.

Han gir igjen uttrykk på hvor hektisk alt gikk i de knappe 30 timene han fikk tilbragt i sin nye hjemby.

– For å være helt ærlig hadde det vært fint med litt søvn. Nå skal jeg hvile i et par dager før jeg blir med laget til Kina.