Uruguays mirakelmann (71) har sjelden sykdom – her er hans Norge-råd

NIZJNIJ NOVGOROD (VG) Han kan ikke gå selv uten hjelp. Men Óscar Washington Tabárez (71) har båret frem Uruguay i 12 år.

Veteranen er VMs eldste trener og halter rundt i Russland med en krykke, og en støtteskinne rundt ankelen. Til tider, som under Copa América for to år siden, må han til og med ha hjelp av en rullestol for å komme seg rundt.

Han lider nemlig av Guillain-Barré-syndrom, en sjelden sykdom i nervesystemet som blant annet fører til gradvis svakere ben. Helsen er ikke noe Tabárez er særlig opptatt av å snakke om, snarere tvert imot:

– Jeg har snakket om sykdommen min med de jeg trenger å snakke om den med. Noen dager er bedre enn andre. Men ingenting endrer seg i måten jeg jobber eller håndterer spillerne på.

– Bruke landets styrker

Til tross for sykdommen har Tabárez de siste 12 årene revolusjonert fotballen i Uruguay, det lille landet på 3,5 millioner innbyggere som til stadighet utfordrer de søramerikanske og europeiske gigantene med den største selvfølgelighet.

I 2011 ledet han landet til topps i Copa América. Året før sto han bak Uruguays minneverdige semifinale-eventyr i VM. Fredag kan den gamle mannen ta det lille fotballandet til samme høyder igjen, hvis de klarer å slå Frankrike.

Han entrer presserommet i Nizjnij Novgorod haltende med krykken sin, og trenger hjelp av spilleren Lucas Torreira for å komme seg opp på podiet, men har likevel en mektig og fengslende utstråling der han sitter og svarer på ethvert spørsmål med et lidenskapelig miniforedrag.

Et av spørsmålene var det VG som fikk stille:

– Hvilke råd har du til andre små nasjoner, som Norge for eksempel, som vil bygge et godt fotballandslag – og hva kan de lære av Uruguay?

– Vel … Vi er i VM nå, og mange får det til å virke som et mesterskap som handler om enkeltspillere og superstjerner. Det er ikke sånn det fungerer. Det handler om å jobbe med en spillergruppe, et lag, sier Tabárez, som er kjent for å verne om sin egen tropp og slippe få nye spillere til.

– Du må analysere moderne fotball og se hvordan du kan bruke landets styrker og særegenheter til fordel for laget. I Uruguay har vi sterk lidenskap og historie knyttet til fotball, sier Tabárez til VG.

– Før han kom var det ingen orden

Uruguay var en stormakt ved fotball-VMs fødsel. De vant mesterskapets første utgave i 1930 og gjentok sensasjonelt bragden i 1950 mot vertslandet Brasil. Men da Tabárez tok over landslaget i 2006 lå den stolte fotballnasjonen nede for telling. De hadde akkurat gått glipp av VM etter å ha tapt mot Australia i play off.

– I Uruguay prøvde vi å finne ut hvordan vi kunne finne tilbake til noe vi hadde tapt på veien, gjenskape suksessen vi hadde hatt. Jeg føler vi har klart det, sier den tidligere AC Milan-treneren, som fikk sparken i den italienske storklubben bare dager før Rosenborgs legendariske seier på San Siro i desember 1996.

Og han har selv vært hovedpersonen bak revolusjonen: I 12 år har han hatt det overordnede ansvaret for alt i uruguayansk fotball, fra barnefotballen og talentutviklingen til A-laget, via alle aldersbestemte landslag. Den tidligere læreren, som er opptatt av å utdanne «gode personer» dernest fotballspiller, kjenner hver eneste spiller og trener i systemet.

– Før han kom var det ingen orden, ingen arbeidsmetode på landslaget. Vi begynte å forberede kampene to dager i forkant, og laget endret seg hele tiden. Tabárez har fått på plass en arbeidsplan og et tydelig prosjekt, sier den tidligere Uruguay-stjernen Diego Forlán til ESPN.

– Arbeidet med unge spillere er veldig viktig

Óscar Tabárez Washington fortsetter, overfor VG, sin avhandling om hvordan mindre nasjoner kan lykkes:

– Arbeidet med unge spillere er veldig viktig, men alle land er ulike. Jeg tror for eksempel ikke at alle har den samme barnefotballen som oss. Hver lørdag og søndag samles mange hundre tusen barn, trenere, foreldre og tilskuere på fotballbaner. Jeg vet ikke om den lidenskapen finnes i andre land, sier Tabárez, som av spillere og journalister i Uruguay kalles «maestro» eller «professor».

– Du kan prøve å dyrke lidenskapen, men i Uruguay finnes den allerede. Hvis vi hadde mistet barnefotballen vår, ville det vært en tragedie, sier han.

Han trekker frem unggutten Federico Valverde (19), som var elleve år da Uruguay tok seg til semifinale i 2010-VM under Tabárez, men som i dag spiller på lag med mange av de samme spillerne.

– En landslagsspiller sa en gang til meg at «kanskje meningen med livet er å lære av hverandre og bygge broer mellom generasjoner». Jeg er overbevist om at det stemmer. Alle gode fotballprosjekter oppstår fra en vanskelig situasjon, fra mangel på suksess, og derfra må man finne ut hvor man vil og hva man trenger. Og så må man bygge noe nytt og være trofast til de prinsippene man bestemte seg for da man begynte, sier Tabárez til VG.