KUNG GRANQVIST: Han var den store helten i playoffen mot Italia, og han satte straffen mot Sør-Korea. «Svenskere» helt enn Andreas Granqvist er det vanskelig å finne. Foto: MARTIN BERNETTI / AFP

Nå kan Sverige skrive VM-historie

kommentar

Publisert: 23.06.18 11:50

På dagen 20 år etter Mirakelet i Marseille kan det være tid for en ny skandinavisk bragd: Hva med Sensasjonen i Sotsji?

Mange har nok behov for å slappe av litt i Sverige i dag, etter feiringen av Midsommarafton , en slags uoffisiell nasjonaldag. Det er høytid.

Men det kommer en ny fest med en gang, Tyskland i VM, og så veldig mye større motstander kan man ikke få. Nå er det fotballhøytid.

«Vi er bäst när det gäller», synger Per Gessle i den svenske VM-sangen, og mer enn noen gang har svenskene muligheten til å vise at det stemmer.

«Det er disse øyeblikkene vi lever for», sier den svenske sjefen Janne Andersson i Sotsji, og ber spillerne sine nyte. Og seieren over Sør-Korea betyr at Sverige fremdeles har muligheter til å gå videre, selv om det det går som de fleste tror, at Tyskland blir for sterke.

Likevel føles dette som en liten svensk skjebnekamp. Mexicos seier over Tyskland endret forutsetningene ganske mye.

Med tap er Sverige trolig avhengig av å slå Mexico (og da kan målforskjellen komme til å skille tre nasjoner).

Med uavgjort vil svenskene bare trenge ett poeng mot Mexico.

Med seier er Sverige allerede i 8-delsfinalen, mens Tyskland sannsynligvis er ute.

Det siste skjer jo ikke. Nesten ingen slår Tyskland, det er i hvert fall ingen som slår ut Tyskland. Tyskland går alltid videre. Alltid.

Hvis ikke skrives det VM-historie.

På grunn av 2. verdenskrig fikk ikke Tyskland være med igjen før i 1954, da som Vest-Tyskland. Det de har gjort etterpå er så massivt at det nesten ikke er til å tro:

16 mesterskap: Fire VM-gull, åtte finaler, 12 semifinaler, 16 kvartfinaler.

16 mesterskap: 48 gruppespillkamper, 31 seire, 12 uavgjort, fem tap, to av dem (1974 og 1986) etter at Vest-Tyskland allerede var videre.

Bare én gang har tyskerne åpnet gruppespillet med tap, 1-2-sjokket mot Rabah Madjer og Algerie i 1982, Afrikas første VM-seier mot europeisk motstand. Men noen dager etterpå gikk de videre likevel, nærmest bokstavelig talt, etter skandalekampen mot Østerrike, der begge lagene sto stille, fordi begge var videre med 1–0 til Vest-Tyskland.

Men i år kom det altså et tap til, og nå er de regjerende mestrene under et uvant trykk. «Presset er enormt. Vi må vinne begge kampene», sier Thomas Müller. «Aufwachen!» skrek storavisen Die Welt etter Mexico-nederlaget, og mot Sverige må de våkne, men det er litt vanskelig å se for seg at svenskene blir helt overkjørt.

Zlatan den store er for lengst borte, på hans tid ble det 4–4 og 3–5 (tysk seier) i kvalifiseringen til 2014-VM. På hans tid var det håp om noe stort, men det ble med to 8-delsfinaler i VM og en kvartfinale i EM. En seier i kveld vil overgå alt dette, en seier i kveld vil være den største på 24 år, skriver Aftonbladets Erik Niva, og da er vi tilbake ved bronsen i USA.

Janne Anderssons byggverk handler mest om en forsvarsmur. Den sto imot Italia i to ganger 90 minutter, og på de åtte siste landskampene har det bare blitt fem baklengsmål.

Men på motsatt side har det skjedd enda mindre, tre svenske mål på 720 minutter: Andreas Granqvists straffe mot Sør-Korea på mandag, Ola Toivonens vakre utligning mot Chile i privatkampen i mars og Jakob Johanssons skudd via Daniele De Rossi i det første playoffmøtet med Italia.

0–0 er den mest sannsynlige svenske triumfen.

«Vi vill att världen skal få veta vår karaktär», synger Per Gessle.

Da er det få anledninger som passer bedre enn denne.

Som det het i '94-sangen: Världen tittar på.

PS ! Fra 1974 til 1982 var det mellomspillgrupper som fungerte som kvartfinaler i VM.

Hvis man ser på folketall så er dette store mektige Tyskland mot lille Sverige: 82 millioner mot ti millioner. Men Sverige er et mye større land: 450 kvadratkilometer mot Tysklands 357 . . .