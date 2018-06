BER OM VAR: Med hendene markerer Cristiano Ronaldo at han ønsker VAR-vurdering av en situasjon mot Marokko. Foto: JUAN MABROMATA / AFP

FIFA til VG: – VAR er vellykket

Publisert: 25.06.18 07:22

FOTBALL 2018-06-25T05:22:55Z

SOTSJI (VG) Det internasjonale fotballforbundet FIFA sier seg fornøyd med VAR: Videohjelpemiddelet som skal gi mer rettferdige dommeravgjørelser i VM.

På VGs spørsmål om et intervju om VAR-systemet, viser FIFAs pressetalsmann Giovanni Marti til en pressekonferanse etter gruppespillets 48 kamper, men uttaler samtidig:

– Generelt bør det sies at FIFA er ekstremt fornøyd med nivået til dommerne til nå - og den vellykkede innføringen av VAR-systemet. Det har i det store og hele blitt positivt mottatt og verdsatt i fotballen, fremholder Marti.

Men han legger samtidig til:

– Det erkjennes at det fortsatt vil være diskusjon og delte meninger om bestemte beslutninger, sier Giovanni Marti.

Han understreker at det ikke er mulig for FIFA å kommentere enkeltsituasjoner.

– Som forventet har det vært en betraktelig interesse rundt bruken av videoassistert dømming, fastslår FIFA-talsmannen og viser til at VAR-ansvarlig under VM, Roberto Rosetti og lederen i FIFAs dommerkomité, Pierluigi Collina, vil komme med sine betraktninger så snart gruppespillet er over.

Med de to engelske straffesparkene mot Panama, er det nå delt ut i alt 15 straffespark i mesterskapet i Russland. Det er etter 30 kamper. I Brasil for fire år siden ble det delt ut i alt 13 straffespark på 64 matcher. I 2010 var det 15, i 2006 17, i 2002 18 og i 1998 bare 10. Nå skjer det altså trolig en økning etter introduksjonen av videoassistert dømming. Seks av straffene til nå i VM har kommet etter VAR-vurdering.

Det har vært ulike kommentarer rundt VAR til nå i VM. Danmarks norske landslagstrener Åge Hareide har vært blant dem som har vært mest negativ:

– Jeg synes det fjerner litt av sjarmen ved fotball når det får så eksakte utslag og straffer. Når dommeren først gjør feil og det likevel blir straffe. Vi opplevde det mot Peru. Det blir rettferdig, men jeg tror det tar tid å venne seg til det, sa Hareide til VG for et par dager siden.

– Vi mister debatten om dommeren er god eller ikke. Det menneskelige å feile tilhører fotballen. Fotballen er på mange måter basert på feil. Hvis alle var perfekte i fotball, ville det bli dødskjedelig å se på. Det er feilene i fotball som gjør det spennende å se på, tilføyde Hareide.

Mange andre har uttalt seg positivt. NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp er en av dem:

– Alle straffene som er gitt på grunn av VAR, er klare. Fredag fikk vi til og med se at en straffe blir trukket tilbake. Det er også veldig positivt, sier han ifølge nrk.no.