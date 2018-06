VIL BYTTE DISSE: Iago Aspas jubler sammen med Diego Costa for 1–0-scoringen mot Iran i andre kamp i Russland-VM. Foto: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

Ekspert ser et «splittet» Spania – vil ha inn Aspas som spiss

Publisert: 25.06.18 09:54

MOSKVA (VG) Spania har vært alt fra strålende, uheldige og heldige etter 180 minutter VM-fotball og fire poeng. Guillem Balagué liker ikke alt han ser hos tittelkandidaten før siste match i gruppespillet.

Den anerkjente journalisten og forfatteren av biografier til blant annet Lionel Messi, Cristiano Ronaldo og Mauricio Pochettino er på plass i Russland og følger VM – spesielt laget han stort sett sier «vi» om; Spania.

– Det er to Spania i ett. Diego Costa, Koke, Nacho er ett Spania, mens David Silva, Andrés Iniesta og Sergio Busquets er et annet, sier Balagué – og sikter til tempofotballen hos hovedstadsklubbene Real Madrid og Atlético med de tre første spillerne, den Guardiola-influerte stilen til Manchester City og Barcelona hos de tre neste.

Har prioritert Koke og Costa

Der Luis Aragones, mannen som skapte mestere av nesten-nasjonen Spania , fjernet stjernen Raul og brukte pasningsspillere som Xavi, Iniesta og David Silva, og etterfølger Vicente Del Bosque tok det ett knepp videre. Tross sin Real Madrid-bakgrunn som både spiller og trener, dyrket han Barcelona-stilen til det maksimale, fremsto sånn sett med ett bein i hvert leir og vant to titler.

Nå ser Balagué et annerledes Spania, som kursendret noe under Julen Lopetegui. Den to kamper lange fortsettelsen med Real Madrid-symbolet Fernando Hierro har foreløpig bevist at Atlético-typene Koke og Diego Costa er prioritert i spilletid, og spesielt sistnevnte foreslår Balagué å bytte ut.

Det gjentok han også på sin egen YouTube-kanal etter at Diego Costa hadde scoret sitt tredje mål i turneringen da han flakset til seg matchvinnerstatus mot Iran.

– Iago Aspas passer bedre i dette Spania. De har gått for Costa, fordi han mer personlig og kan løfte spillet sitt når det trengs. Nå som han har scoret blir det neppe noe debatt, sier Balagué til VG.

Liverpool-flopp

Celta Vigo-suksessen Aspas (30) fikk det aldri til i Liverpool og Sevilla. Fra England huskes best for en feilslått corner som endte i Chelsea-kontring i kampen der Liverpool tapte ligamesterskapet våren 2014 , og fortsettelsen i Sevilla var knapt bedre.

Den spanske klubben lånte ham én sesong fra Liverpool med en avtale om å kjøpe etterpå, noe de altså måtte, men Sevilla solgte ham videre på samme dag.

Utgangen ble lykkelig da det var Celta Vigo som bladde opp for å få sin egen patriotiske, temperamentsfulle stjerne hjem til nordvesthjørnet av Spania, der han trives aller best.

Som barn løy han på alderen og sa han var ett år eldre for å kunne få et prøvespill for Celta, han har sagt at det er uaktuelt for ham i det hele tatt å ha kjæreste fra A Coruña (byen der rivalen Deportivo hører hjemme) – og de siste to sesongene har den venstrebente angriperen har 41 mål i La Liga (bare Lionel Messi, Cristiano Ronaldo og Luis Suárez har flere).

Få landskamper

Aspas er riktignok som spanske landslagsspisser flest i tiden etter Fernando Torres og David Villa: Urutinert. Til EM for to år siden hadde Del Bosque med seg Alvaro Morata (9 kamper før EM startet), Nolito (9 kamper) og Aduriz (da 35 år og 6 landskamper), og spissrutinen er ikke voldsom nå, heller:

Rett før VM ble 30 år gamle Aspas matchvinner mot Tunisia i sin tiende landskamp (to fra start), og de øvrige angriperne i Russland-troppen er Rodrigo Moreno (6 landskamper før VM) og Diego Costa (20 kamper på sine fire Spania-år før VM).

– Du har mulighet til å slå en 40-50-meterspasning til Diego Costa og håpe han gjør noe med den. Det er en god mulighet å ha, og den får du ikke med Aspas. Men i tre fjerdedeler av kampen vil antagelig Spania ha ballen. Da må du ha ha en bevegelig spiller som tar imot ballen, gir den tilbake med kvalitet, en som snur seg kjapt, en som gjør ting på små flater. Costa er ikke den spilleren, prosederer Guillem Balagué.