STRAFFE NUMMER 14: Carlos Vela sender Mexico i føringen mot Sør-Korea. Foto: DAMIR SAGOLJ / X90027

Russland-VM knuser Brasil-VM på antall straffespark - ekspert kaller årets VM «VAR-mesterskapet»

Publisert: 24.06.18 13:09

Etter bare 28 spilte kamper av VM i Russland, har det blitt delt ut flere straffer enn det ble under hele mesterskapet i Brasil for fire år siden. Nå stormer 2018-VM mot ny strafferekord.

For etter 64 kamper i VM for fire år siden – altså hele turneringen – fra første gruppespillskamp til finalen mellom Tyskland og Argentina, ble det delt ut 13 straffespark.

Men med introduksjonen av VAR til årets mesterskap har det allerede, etter bare 29 kamper, blitt delt ut 14 stykker. Kanskje skulle det vært 15, da svenskene følte seg snytt for straffe i 1–2-tapet for Tyskland .

Seks av de har blitt gitt med hjelp av VAR.

Straffebonanza

Elleve av de har endt med scoring, og tre har endt med bom. Det deles faktisk nesten ut straffe i annenhver kamp.

I faktaboksen ser du hele straffeoversikten:

VM-straffene til nå Scoring: Spania– Portugal : Cristiano Ronaldo

: Cristiano Ronaldo Frankrike –Australia: Antoine Griezmann

–Australia: Antoine Griezmann Frankrike– Australia : Mile Jedinak

: Mile Jedinak Kroatia –Nigeria: Luka Modric

–Nigeria: Luka Modric Sverige –Sør-Korea: Andreas Granqvist

–Sør-Korea: Andreas Granqvist England– Tunisia : Ferjani Sassi

: Ferjani Sassi Colombia– Japan : Shinji Kagawa

: Shinji Kagawa Danmark– Australia : Mile Jedinak

: Mile Jedinak Russland– Egypt : Mohamed Salah

: Mohamed Salah Belgia –Tunisia: Eden Hazard

–Tunisia: Eden Hazard Sør-Korea–Mexico : Carlos Vela Miss: Argentina –Island: Lionel Messi

–Island: Lionel Messi Danmark– Peru : Christian Cueva

: Christian Cueva Nigeria–Island : Gylfi Sigurdsson

Dersom straffene deles ut like hyppig som til nå, vil det til slutt ende med 32 straffer i dette mesterskapet.

VM-rekorden er på 18 straffer, satt i 2002, da Sør-Korea/Japan arrangerte VM.

«VAR-mesterskapet»

Jesper Mathisen er blant ekspertene som jobber med VM for TV 2, og han tror vi kommer til å se tilbake på dette mesterskapet som «VAR-mesterskapet».

Men ifølge Mathisen er det bare positivt.

– Det kan fort bli straffenes VM, og jeg tror vi kommer til å se tilbake på dette som «VAR-mesterskapet». Jeg tror også at vi kommer til å tenke «hvordan klarte vi oss uten dette systemet tidligere?».

Introduksjonen av VAR i verdens største turnering, har også ført til at vi har fått en ny VM-rekord. Det har nå blitt spilt 29 kamper på rad med scoring i dette mesterskapet. Den gamle rekorden tilhørte VM i Sveits i 1954, da det ble spilt 26 kamper uten sluttresultatet 0–0.

Syvmålsfesten mellom Belgia og Tunisia ble den 27. kampen i Russland med scoring, og rekorden ble forlenget under kampen mellom Sør-Korea og Mexico. Da kom 1–0-målet etter VMs 14. straffe til nå, som Carlos Vela sikkert satte i mål. Kampen endte til slutt 2–1 i favør Mexico , og Tyskland slo Sverige med samme sifre, som da ble den 29. kampen på rad med scoring.

Og det kunne fort blitt gitt enda flere straffer, mener Mathisen.

Mindre juks og fanteri

– Det er et system som må få tid til å gå seg til. Jeg synes ikke det har vært noe store feil så langt. Det kunne faktisk vært gitt flere, sier han, og trekker frem Harry Kane, som sannsynligvis ble snytt for både én og to straffer mot Tunisia .

– Argumentene man hadde mot VAR før mesterskapet er i stor grad borte. VAR har ikke fjernet sjarmen, stykket opp spillet eller brukt lang tid. Det koker jo mens dommeren er borte og ser på videobildene. Dumme, feilaktige avgjørelser er blitt redusert til et minimum. Storkamper avgjøres ikke på dommerfeil, slår TV 2-eksperten fast.

Han tror – og håper – at dette også fører til mindre juks i fotballen, og nevner Neymars skuespill mot Costa Rica som et eksempel.

– Du kan lure dommeren, men ikke de som sitter med videobildene på bakrommet. Veldig mange spillere og lag vil etter hvert slutte å prøve å jukse seg til ting. Og det er ikke så sjarmerende med folk som jukser.

– Dette er FIFAs første store test av VAR, og det gjøres i verdens største mesterskap. Hele verden følger med, og systemet fungerer ypperlig sånn det har blitt brukt til nå.

Så gjenstår det å se om dette mesterskapet blir «Straffenes VM» eller «VAR-mesterskapet».

Man skal i hvert fall ikke se bort fra at straffebonanzaen fortsetter.