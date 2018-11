TØFFE DUELLER: Martin Bjørnbak pådro seg et rutinert gult kort da han stoppet en kontrende Fredrik Krogstad med en stygg takling mot slutten av første omgang. Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Nedrykksspøkelset truer fremdeles etter uavgjort på Åråsen

ÅRÅSEN (VG) (Lillestrøm – Bodø/Glimt 1–1) Publikum ble servert drømmemål og spenning. Men ingen av lagene kunne slippe jubelen løs etter at bunnoppgjøret i Eliteserien mandag kveld endte med poengdeling.

Ser man på tabellen er det tydelig at ingen av lagene bør være fornøyd med ett poeng, men utover i andre omgang virket det heller ikke som at noen var villig til å risikere nok til å vinne kampen.

Lillestrøm ligger fremdeles på kvalikplass, nå med 28 poeng. Stabæk på direkte nedrykk står med 25 poeng og har fremdeles muligheten til å gå forbi LSK med to kamper igjen av sesongen.

For Bodø/Glimt , som nå har 30 poeng etter sitt tredje poeng på naturgress denne sesongen (uavgjort også borte mot Sandefjord og Stabæk), er situasjonen noe lysere. Men heller ikke laget fra Nordland er sikret mot direkte nedrykk ennå.

Drømmeåpning

Det ble en pangstart på bunnoppgjøret på Åråsen. Knapt tre minutter var spilt da et frispark ble slått langt opp mot Lillestrøms 16-meter. Ballen havnet hos Kristian Fardal Opseth og Bodø/Glimt-spissen fornektet seg ikke – på halvspretten klinket han til med venstrefoten og limte ballen utagbart opp i krysset til venstre for Marko Maric i LSK-buret.

Men hjemmelaget brukte ikke lang tid på å komme seg etter sjokkåpningen og etter ti minutters spill var det balanse i regnskapet.

Fredrik Krogstad knuste Glimts Emil Jonassen i luften og avanserte mot mål. Første forsøk fra Krogstad ble reddet av keeper, men så fant han Arnór Smárason inne i feltet på returen. Islendingen hadde ingen problemer med å sette inn utligningen fra kort hold.

Publikum fikk servert en mer underholdene første omgang enn mange hadde spådd på forhånd med sjanser i begge ender av banen.

Andre omgang var desto svakere og inneholdt knapt målsjanser, før LSK fikk satte inn et trykk på overtid. Et forsøk fra Forde Kippe ble reddet på streken, men sluttspurten førte ikke frem for de gulkledde.

– De var farlige på slutten der, så vi skal kanskje være fornøyde med ett poeng. Nå kan vi avgjøre dette hjemme mot Vålerenga til helgen, oppsummerte målscorer Opseth til Eurosport.

– Det var en veldig blandet prestasjon. Vi skaper gode målsjanser i perioder, men så roter vi det til i store perioder. Vi er ikke så kompakte som vi ønsker, og har ikke den aggressiviteten vi ønsker, LSK-trener Jörgen Lennartsson til Eurosport.

Kun to ganger har Bodø/Glimt vunnet på Åråsen. Det er 22 år siden sist det skjedde, og siden den gang har lagene spilt 14 kamper på Lillestrøms hjemmebane uten at det har blitt seier på gjestene fra Bodø. Heller ikke i kamp nummer 15 lyktes det for Bodø/Glimt.