Martial og Pogba sørget for at Manchester United slo tilbake

FOTBALL 2018-10-28T17:55:34Z

(Manchester United - Everton 2–1) Etter kun én seier på de siste syv kampene og tap i midtuken mot Juventus, trengte hjemmelaget en seier mot Everton. Den kom ved hjelp av et fransk radarpar.

Publisert: 28.10.18 18:55 Oppdatert: 28.10.18 19:16

José Mourinho har måttet høre det etter 0–1-tapet mot Juventus i midtuken. Blant annet har klubblegenden Eric Cantona luftet sin misnøye med treneren, som han mener ikke er «rett mann for rett dame» .

Og før oppgjøret mot gamleklubben var Romelu Lukaku henvist til benken fra start, til fordel for Marcus Rashford. Men det var to av Mourinhos utskjelte spillere som stjal showet for de rødkledde.

Martial fikk kritikk av Mourinho både for å kun gi 85 prosent i kamper og da han droppet treningsleir i USA for å være med på konas fødsel . Den siste tiden har likevel Martial stått frem som en av de beste for United med tre Premier League -scoringer på de tre siste seriekampene (ett mot Newcastle og to mot Chelsea).

Men mot Everton så tidvis Martial frisk ut, og etter 27 minutter skaffet han United et straffespark. Franskmannen gikk i bakken inn i feltet i en duell med Gana Gueye og dommer Jon Moss pekte på straffemerket.

– Jeg er fornøyd med formen min for øyeblikket. Jeg gjør mitt beste for å hjelpe laget, sa Martial til Sky Sport.

Han fikk også skryt av landsmann Pogba:

– Ingen burde være overrasket over spillet hans. Han er fortsatt ung. I dag viste han igjen «The Martial touch», sa Pogba til Sky Sports.

Dermed kunne Pogba trippe frem for å score sitt tredje straffemål for sesongen, men ble stoppet av Jason Pickford i Everton-målet ... I første omgang.

For returen landet i benene på franskmannen, som ikke fikk en veldig vanskelig oppgave med å sette returen i mål.

Også Pogba er en av spillerne Moruinho har kritisert. En video fra Uniteds treningsfelt i slutten av september viste en iskald stemning mellom sjefen og stjernen .

Fire minutter etter pause mot Everton spilte de to franskmennene nok en gang nøkkelroller.

Pogba spilte opp til Martial på drøye 16 meter, og fikk stille inn skuddfoten. Med innsiden av foten skrudde ballen opp i den lengste hjørnet til 2–0.

Likevel skulle det bli litt spenning på slutten da Chris Smalling felte Richarlison i straffefeltet og forærte Gylfi Sigurdsson sitt femte seriemål på 10 kamper denne sesongen fra 11-meteren.

Martial fikk muligheten til å punktere kampen alene med keeper på overtid, men ble stoppet mesterlig av Pickford.

Dermed tok United sin andre seier på de åtte siste kampene og ligger nå på en 8.-plass med 17 poeng. Luken til Liverpool på toppen er på ni poeng.