1 av 3 KAOS: Slik ser det ut utenfor King Power Stadium som følge av helikopterulykken. RYAN BROWNE/BPI/REX/SHUTTERSTOCK

Leicester City-eierens helikopter skal ha krasjet ved King Power Stadium

FOTBALL 2018-10-27T19:59:22Z

Helikopteret til Leicester City-eier Vichai Srivaddhanaprabha (61) skal ha krasjet ved King Power Stadium. Hvem som var i helikopteret, er foreløpig uklart.

Publisert: 27.10.18 21:59 Oppdatert: 27.10.18 22:49

Det melder flere britiske medier, blant andre Sky News .

Ifølge kanalen skal helikopteret ha krasjet på parkeringsplassen ved Leicester Citys stadion King Power Stadium like etter lørdagens 1–1-kamp mellom Leicester City og West Ham.

The Mirror skriver at Leicester City-eier Vichai Srivaddhanaprabha blir hentet i sitt private helikopter etter hver hjemmekamp, men det er foreløpig ikke klart hvem som var om bord da krasjet skal ha inntruffet.

Sky Sports-reporter Rob Dorsett melder at helikopteret tok av fra gressteppet på King Power Stadium, og at Srivaddhanaprabha vanligvis fraktes fra arenaen til hjemmet sitt i London etter hver hjemmekamp.

– Helikopterulykken ser forferdelig ut, skriver BT Sports-programleder og tidligere Leicester-spiller Gary Lineker på Twitter .

Det er foreløpig ikke noe informasjon om noen har mistet livet eller blitt skadet i ulykken, men bilder fra England viser at det er massevis av politi- og ambulansepersonell på stedet, og at det er svært mye brann på parkeringsplassen som følge av ulykken, som man kan se fra bildene øverst i saken.

Et øyenvitne skal ifølge The Mirror ha sett ulykken:

– Jeg så alt sammen. Det (helikopteret) var åpenbart i trøbbel, og kom seg bare akkurat over stadion før det spann ut av kontroll og gikk ned, sier vitnet om Srivaddhanaprabhas helikopter, som skal være av typen Augusta Westland AW169.

Ulykken skal ha skjedd knappe 180 meter fra selve stadion.

Den Leicester-baserte avisen Leicester Mercury skriver at flere ansatte ved klubben - også spillere - skal være ekstremt bekymret, og at Kasper Schmeichel, klubbens danske målvakt, skal være «knust» og i tårer over det som har skjedd.

Thailandske Srivaddhanaprabha, som eier selskapet King Power, kjøpte Leicester City i 2010, og ble direktør i klubben i 2011. Med han som eier gikk Leicester på sensasjonelt vis helt til topps og vant Premier League i 2015/16-sesongen.

Flere Leicester-spillere har tatt til Twitter etter at ulykken ble kjent:

Saken oppdateres.