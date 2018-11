Sjokktap for Liverpool mot Røde Stjerne: – Vi må prestere bedre

FOTBALL 2018-11-06T19:50:14Z

(Røde Stjerne – Liverpool 2–0) Liverpool fikk svi av en serbisk 24-åring som sørget for Røde Stjernes første seier i Champions League.

Publisert: 06.11.18 20:50 Oppdatert: 06.11.18 22:02

Før kampen hadde nok ikke mange hørt om Røde Stjerne-spissen Milan Pavkov. Ifølge fotballnettstedet Transfermarkt er ikke 24-åringen verdsatt til mer en 12 millioner kroner, som er småtterier i internasjonal sammenheng.

Men navnet bør ha festet seg etter at han senket Liverpool med to mål.

– Guttene er skuffet og jeg er skuffet. Vi må prestere bedre og vi kan prestere bedre, sa en ikke altfor slukøret Liverpool-trener Klopp til BT Sport.

Klopp ble spurt om han kunne sette fingeren på hva som gikk galt.

– Jeg har bare ti fingre.

– Vi må sikre at dette ikke skjer igjen, sier Klopp.

Ikke bra nok

Han fikk støtte av veteranen James Milner:

– Vi startet ikke bra nok. Vi hadde gode nok sjanser til å komme tilbake i kampen, men vi utnyttet dem ikke. Du kan ikke gi motstanderen et forsprang i denne turneringen, da blir man straffet, sa han til kanalen.

På spørsmål om når det gikk galt for Liverpool, svarte Milner fra første minutt.

Vertene sjokkerte Liverpool etter bare 22 minutter. Tyske Marko Marin slo en nydelig corner mot bakerste stolpe og der ventet den 188 centimeter høye spissen.

24-åringen hadde fått tillit på topp til tross for null mål på seks CL-matcher så langt (kvalifisering inkludert), men svarte med å knuse Virgil van Dijk i lufta og stanget vertene i ledelsen. Hans aller første mål i europeisk sammenheng.

Og syv minutter senere fikk hjemmesupporterne mer å juble for.

Milner ga bort ballen unødvendig på midten og Pavkov overtok. Han brukte fysikken sin til å holde unna en noe passiv Georginio Wijnaldum og fra drøye 20 meter hamret han inn 2–0.

– Han (Wijnaldum) burde bare felt Pavkov på vei fremover, mente tidligere Liverpool-profil Steve McManaman i BT Sports-studio.

Sturridge bommet

Men Liverpool var ikke vært helt ufarlige. Problemet var bare at de ikke utnyttet sjansene de skapte.

Daniel Sturridge brente kampens aller største sjanse på stillingen 0–0 etter 18 minutter. Men misbrukte muligheten utrolig nok.

Og etter 72 minutter var en ellers anonym Mohamed Salah nær å tuppe inn reduseringen fra 16 meter etter en corner, men stolpen sto i veien for egypteren.

Heller ikke da Salah fikk avsluttet fra 14 meter, på overtid, klarte han å overliste vertenes målvakt Milan Borjan.

Resultatet betyr at gruppe C er helt åpen igjen. Liverpool har fortsatt seks poeng og leder gruppen før Napoli tar imot PSG tirsdag kveld. Røde Stjerne er fortsatt nederst, men har nå fire poeng, like mange som PSG.

Liverpool har PSG borte og Napoli hjemme som gjenstående kamper i gruppespillet.

PS! Røde Stjerne vant serievinnercupen i 1991.