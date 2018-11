Dyrker dramaet: – Jeg ber i hvert fall mye til Gud

BEKKESTUA (VG) Ingebrigt Steen Jensen (63) har vært i kjelleren av norsk fotball med Stabæk, så et nedrykk til 1. divisjon er jo ingen katastrofe. Bare veldig, veldig vondt.

– Vi erfarer det som er Barcelonas hilsen til egne supportere på sesongkortene: «Velkommen til lidelsen». Det er en sånn sesong vi er midt oppi nå. Det er en lidelse. Samtidig er det en del av fotballen sjel at det innimellom skal være litt tungt, slitsom og jævlig, for å bruke et fælt ord, sier Ingebrigt Steen Jensen til VG.

63-åringen har vært med på det aller meste i Stabæks spesielle historie. Totalt 15 opp- og nedrykk har det blitt for «Mr. Stabæk», som har hatt en rekke roller i Bærum-klubben han kom til som guttespiller i 1970.

Spår drama

Nå er han «bare» styremedlem og pengeinnsamler for klubben i hans hjerte. Selv om Stabæk ligger under streken, og Steen Jensen tror at Stabæk må slå Kristiansund lørdag for å ha mulighet til å beholde plassen, ler han som vanlig mye når han møter VG på Nadderuds hovedtribune. Perspektivet hans er at det er folk i Jemen som har det jævlig.

Her i Bærum kan Stabæk-folk smile og le fordi man kan holde på med noe som betyr noe for dem.

– Det blir antageligvis et drama. Vi har tre kamper igjen, og vinner vi dem får vi ikke kvalik engang. Kristiansund hjemme skal være mulig å slå, og vi har vunnet åtte av de siste ti på Skagerak Arena, så vi har et tak på Odd. Godset skal spille cupfinale og har kanskje allerede berget seg når de møter oss, vurderer Steen Jensen.

Han leker seg litt med ulike utfall som vil holde Stabæk unna direkte nedrykksplass, før han sier følgende etterfulgt av en solid latter:

– Det eneste som er litt dumt er at vi har spilt 27 kamper og bare vunnet fem. Da er det litt usannsynlig at vi plutselig skal spille tre og vinne alle tre.

– Stabæk klarer jo sjelden å fullføre kamper skikkelig. Hva er det som likevel taler for at Stabæk klarer seg?

– Vi har ledet tolv ganger i år uten å vinne. Det setter seg litt i lillehjernen, i refleksen. «Nå scorer de vel fem minutt før slutt», og det var det som skjedde sist. Men det som taler for Stabæk er at vi på vårt beste er bra, at vi har toppscoreren i Eliteserien, at vi har en skadefri og fin tropp og at vi er gode nok. Vi er gode nok til å holde oss. Vi er gode nok til å vinne de siste tre. Men vi er også dårlige nok til å tape alle tre.

Stabæk-tendensen som irriterer Steen Jensen:

– Det mye talent i klubben, men er det for lite kynisme og for få menn på Stabæk-laget?

– Vi har et ungt lag, og det er mye moro med det. Folk har blitt gode av å gå gjennom Norges beste akademi, for der er vi helt suverene. Vi har mange store talenter, men det er kanskje litt spedt. Litt for få mannfolk. Demidov er mannfolk. Hanche-Olsen er mannfolk. Keita er mannfolk. Litt mange er unge, uerfarne og kjempelovende, men mangler kanskje kynismen, sier han.

– Det aller viktigste er at de er gode nok til å spille fotball, til å slå hvem som helst. Vi feide jo over Molde og vant 3–1 her ..., legger han til.

– Er Stabæk rustet for et nedrykk?

– Det som er bra er at vi har rykket ned før. Jeg har rykket ned til femte divisjon to ganger som Stabæk-leder, i 1985 og 1987. Å rykke ned i 1. divisjon er derfor ingen katastrofe. Vi har rykket ned to ganger etter at vi kom opp i norsk toppfotball i 1995, i 2004 og 2012. Begge gangene var det mobiliserende, en vekker og vi måtte tenke oss om og legge om stilen. Begge gangene gikk vi rett opp igjen, og i 2005 gikk vi jo rett opp og tok gull tre sesonger etterpå, sier Steen Jensen.

Hans «rare aksjoner», der folk betaler en tier om dagen for at klubben skal få tak i nye spillere, har ifølge Steen Jensen gitt rundt 2,5 millioner kroner i kassa de siste fem årene.

– Jeg holder på. Og jeg ber ihvertfall mye til Gud om at vi skal klare det. Så får det være mitt kanskje viktigste bidrag, ler han.