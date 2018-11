FRIVILLIG INNSATS: Cecilie Føreland og Hanne Klevmark bidrar gjerne litt ekstra og stiller velvillig opp når det skulle trengs til det beste for klubben. Foto: Hilde M. Løkken. Røyken og Hurums Avis

Disse kan bli «Årets fotballmamma»

De 16 finalistene i kåringen av «Årets fotballmamma» er klare. Vinneren får 50.000 kroner til sin klubb.

Det er klubbene i OBOS-ligaen samt ligasponsor OBOS som står bak kåringen av «Årets fotballmamma».

Engasjementet så langt har vært stort, med 670 nominasjoner av mammaer fra hele landet. Nesten 15.000 personer har stemt på sin favoritt, og nå er de 16 finalistene endelig klare.

Hyllest og takk

– Vi er utrolig imponerte, glade og stolte over det store engasjementet denne kåringen har skapt i Fotball-Norge. Kåringen er først og fremst ment som en hyllest og takk til alle landets fotballmammaer. Alle de nominerte, men også alle de andre mammaene der ute som står på for våre barn og unge, har grunn til å føle seg som vinnere, sier kommunikasjonsrådgiver Eddie Chr. Thomas i OBOS.

– De 16 finalistene representerer engasjement, dugnadsånd og frivillighet. Alt sammen flotte verdier som norsk fotball kan være stolte av. Hver og en av dem er fantastiske ambassadører for sin klubb, og nå blir det veldig spennende å se hvem som stikker av med seieren, sier Thomas.

Viktig å inkludere alle

VG har vært i kontakt med en av mammaene, Cecilie Føreland (40) fra Sætre IF Graabein.

– Det har vært en målsetting for meg å inkludere alle. Hvis noen ikke kommer seg til trening eller kamp, så drar jeg gjerne og henter dem, slik at alle får vært med uansett, sier Føreland.

– Vi foreldre har forskjellig kapasitet til å støtte opp og følge ungene våre på aktiviteter, og det har vært veldig viktig for meg at alle på laget føler seg inkludert, legger hun til.

Trebarnsmoren har vært lagleder for Graabeins gutter 12 i en årrekke. I tillegg er hun ansvarlig for den lokale kiosken på fotballarenaen.

– Vi har klart å holde på en stor gruppe med barn ved at vi tar godt vare på dem sosialt, og får med alle guttene selv om de er mer eller mindre interessert i å sparke fotball.

Cecilie forteller at pengepremien på 50.000 kroner hadde kommet godt med hvis hun skulle stikke av med seieren.

– Vi bor på et lite sted og er liten fotballklubb med dårlig råd. Vi jobber blant annet med å lage et bedre anlegg her, for nå ser det nærmest ut som en åker med masse hull som ikke egner seg til fotballspill.

Tre mammaer videre til superfinale

Avstemmingen avsluttes 15. november og de tre mammaene som får flest stemmer går til superfinalen. Disse tre blir invitert til Fotballfesten i Oslo søndag 26. november. På Ullevaal skal den endelige vinneren kåres.

Alle de 16 mammaene som nå er klare for finalen, har allerede vunnet en personlig premie, samt en gavesjekk på 10.000 kroner til sin klubb.

Dette er finalistene som kjemper om å bli kåret til «Årets fotballmamma»:

Marina Engan (Grand Bodø)

Tove Mannes (Åkra)

Unni Tveten (Kjapp IL)

Åse Høiby Bråthen (Løten FK)

Ann Kristin Møretrø (FK Jerv)

Tove Lill Refvik Volle (Tornado Måløy Fotballklubb)

Ingrid Østvold (Fenstad)

Linda Grønnerud (Eidskog Fotball, Matrand IL)

Tove Vestrum (Flatanger Idrettslag)

Karianne Skaug (Holmlia)

Alvhild Berge (Sund Sportsklubb)

Cecilie Føreland (Graabein)

May Britt Solheim Kvellestad (Breimsbygda IL)

Sigrun Tjore (Nordhordland Ballklubb)

Lena Hansen (Hareid IL)

Janne Motland (Riska FK)