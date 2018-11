URO: Tyske medier melder at deler av Bayern-troppen Foto: CHRISTOF STACHE / AFP

Krisestemning i Bayern før skjebnekamp mot Dortmund

FOTBALL 2018-11-10T12:08:58Z

Svake resultater og spilleropprør preger Bayern München før helgens skjebnekamp mot Borussia Dortmund. Med tap risikerer manager Niko Kovac sparken.

Publisert: 10.11.18 13:08

Den tyske giganten har to tap og to uavgjorte på sine ti første kamper. Det plasserer seiersvante Bayern München «kun» på 3. plass i den tyske Bundesligaen.

Lørdag møter de den høytflyvende serielederen Borussia Dortmund på bortebane, med tap i «Der Klasiker» vil luken opp være på syv poeng.

– Jeg kan ikke huske sist det har vært en så viktig kamp i Bundesliga . Det er utrolig store forventninger til denne kampen i Tyskland. Bayern har vunnet ligaen seks år på rad, men tar Dortmund dette kan det være året rekken ryker, forteller Viasports Bundesliga-kommentator Eivind Bisgaard Sundet.

– For første gang på lang tid drar vi til Dortmund som underdogs, sier Bayerns mektige sjef Uli Hoeness til Goal.com .

Kovac risikerer sparken

Bak de svake resultatene murrer det. Ifølge tyske medier skal deler av troppen være misfornøyd med at Kovac rullerer på laget, samt at han snakker kroatisk med sin assistent og bror Robert mens spillerne er der, noe som ikke settes pris på.

Ifølge tyske medier skal stjernekvartetten Thomas Müller, Mats Hummels, Arjen Robben og Franck Ribery stå i front av spillerne som er misfornøyde med Kovac, og ønsker ham ut av klubben.

– Risikerer han sparken med tap mot Dortmund?

– Ja, det tror jeg. Det eneste som taler hans sak er at Bayern ikke har noen å erstatte ham med. De brukte lang tid på å ansette Kovac fordi de trodde de kunne overtale Jupp Heynckes til å fortsette, men jeg tror at han har dratt kontakten ut av telefonen for å slippe, ler Bisgaard Sundet.

Heynckes har tre perioder som Bayern-manager, senest forrige sesong, hvor han steppet inn etter at klubben sparket Carlo Ancelotti.

– Hva er årsaken til at resultatene svikter for Bayern?

– Først og fremst fordi de har et aldrende lag hvor litt for mange er på høsten av karrieren. I tillegg har de fått skader på unge spillere som var tiltenkt mer ansvar. De handlet heller ikke spillere i sommer, noe som kan straffe seg nå, forklarer Bundesliga-kommentatoren.

Dortmund tilbake på topp

Etter noen gylne år med Jürgen Klopp som manager, som kulminerte i to strake ligamesterskap i 2011 og 2012, samt en cuptittel og en tapt Champions League-finale, har det vært noen litt magrere år med Bayern-dominans.

Nå er de derimot tilbake på tabelltopp, og stråler under klubbens nye manager, Lucien Favre.

– Han var førstevalget også i fjor, men da fikk de han ikke. Dortmund har et veldig spennende lag med flere unge spillere. Samtidig har de fått supertreff på signeringer av mer rutinerte spillere som Axel Witsel og Paco Alcacer. I tillegg har Marco Reus, som har slitt med skader tidligere, vært helt fantastisk, forklarer Bisgaard Sundet.

VGs tips: Hjemmeseier

Rollene er snudd om mellom disse klubbene før denne storkampen. Bayern München har hatt overtaket i flere år, men nå er det Borussia Dortmund som topper bundesligaen - og er fire poeng foran Bayern.

Nå har Bayern tatt grep i de siste kampene med syv poeng av ni siste mulige. Men det er hjemmelaget som er ubeseiret med 7–3–0-ligaflyt. Vertene viser jevnt over større effektivitet, de scorer mer (særlig hjemme), og her har de støtte fra et fullsatt og vibrerende Westfalenstadion

Vi går for et hjemmespill til 2,85 i odds. Spillestopp er kl. 18.25 og Viasport 1 viser kampen.