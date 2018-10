VERDENS DYRESTE: Virgil van Dijk ble verdens dyreste forsvarsspiller da han signerte for Liverpool i januar, men han slipper ikke unna kritikk av landslagssjefen. Foto: PIROSCHKA VAN DE WOUW / Reuters

Liverpool-stjernen refses på landslaget: – Det må endre seg

Nederlands landslagstrener Ronald Koeman (55) krever mer av sin stjernestopper Virgil van Dijk (27).

Arilas Berg Ould-Saada

Rolf Brown

Liverpool-spilleren, som ble tidenes dyreste forsvarsspiller da han signerte for Merseyside-klubben i januar, har i stor grad blitt hyllet for sitt bidrag i sin nye klubb, som har fremstått langt mer solide defensivt siden hans ankomst.

Men på landslaget må Van Dijk belage seg på kritikk fra sin egen sjef, tidligere Everton-sjef Ronald Koeman, som også var mannen som signerte Van Dijk til Southampton fra skotske Celtic i 2015.

– Jeg kjenner ham så godt. Det betyr at jeg vet hvor hans små mangler er. Virgil må forbedre seg, ikke mye, men noen ganger er han for avslappet. Det må endre seg, sier Koeman ifølge Daily Mail .

Har du fått med deg skrekkskaden i nederlandsk fotball? Her forklarer Bjørn Maars Johnsen hvordan han opplevde det forferdelige øyeblikket:

Koeman utdyper:

– Noen ganger må man som forsvarsspiller ikke være lengre enn én meter unna spissen man markerer. Og spesielt i Van Dijks tilfelle, på grunn av styrken og farten han har, så er han for tilbakelent.

Med Van Dijk som forsvarssjef er Liverpool så langt denne sesongen det beste defensive laget i Premier League , i likhet med Manchester City, med kun tre innslupne mål på åtte kamper.

Men nå er det landslaget som gjelder for 27-åringen, og det er ingen lett uke som står foran Van Dijk, Koeman og kompani: Lørdag møter de Tyskland, verdensmesteren fra 2014, og påfølgende tirsdag skal de opp mot regjerende verdensmester Frankrike.

