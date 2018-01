Nakendans gikk verden rundt - får modelltilbud

Publisert: 18.01.18 15:00

ÅRÅSEN (VG) Aleksander Melgalvis (28) mottar det han kaller «diverse» forespørsler etter han stjal showet med sin strippedans etter cupseieren i desember. Gullet gir Lillestrøm plass i Europa League-kvaliken til sommeren, men allerede er klubbens navn blitt en snakkis internasjonalt etter oppvisningen.

– Ja, det har gått litt rundt omkring det. Fått med meg det at jeg har blitt tagga i forskjellige medier og aviser rundt i verden. Men det var da et artig sprell det, så får vi se om vi får gjort noe lignende i år, sier Melgalvis til VG.

– Vi har vel bemerket oss litt med noen utenomsportslige ting ja. Så får vi se om det blir noe sportslig og, følger Erling Knudtzon opp.

For allerede et halvt år før de spiller kvalifisering til Europa League har flere aviser internasjonalt hatt Lillestrøm-stoff i spaltene denne vinteren. Da Aleksander Melgalvis strippet med pokalen på scenen på cupfinalefesten, og NFF reagerte i etterkant , ble det slått opp

VGTV, som hadde videoklippet, fikk mange henvendelser av aviser som ville skrive om hendelsen. Under kan du se Melgalvis-dansen som endte hos blant andre tyske Bild og engelske The Sun , The Guardian og The Telegraph .

Har du fått noen henvendelser etter det her?

– Blir litt modelloppdrag i ny og ne, men det får vi ta det litt senere.

Er det noe du begynner med på siden nå?

– Må prøve på det, sier Melgavis i en kanskje ikke fullt så seriøs tone.

Flere nettsider og sosiale medier laget primært for homofile menn publiserte bilder av Brumunddal-gutten og ga ham svært gode skussmål.

- Det er bare artig det, ler 28-åringen.

Europa-drømmen

Sesongen 2017 endte i gullrus for Lillestrøm etter 3–2-seieren over Sarpsborg 08 i et drama på Ullevaal stadion. Men måneden i forveien var laget i nedrykksstriden i Eliteserien. Det vil de unngå i år.

– Det var tungt i lengre perioder, jeg forventer at vi kommer høyere på tabellen og holder oss unna nedrykksstriden, sier Knudtzon.

Han gjorde åtte mål i fjorårssesongen der de slet tungt fra start. En ung tropp fikk sjansen, og tok den. Med mer erfaring i ryggsekken, er håpet å havne høyere opp på tabellen.

– Arne (Erlandsen) er den samme, og forandrer seg ikke så mye. Men han krever litt mer av gutta i år, fortsetter 29-åringen.

Fakta Nye signeringer Lillestrøm 2018 – Gary Martin, spiss (York City) – Kristoffer Ødemarksbakken, ving (Ull/Kisa

- Matvej Igonen, keeper (FCI Tallinn)

Erlandsen styrer fortsatt fra sidelinja, mens klubbens kaptein Frode Kippe, er med for å drive kontinuiteten i klubben videre. Nylig fylte veteranen 40 år , men motivasjonen for å ta fatt på en ny sesong er det ingenting i veien med.

– Formen er på oppadgående kurve. Jeg har jo halvannen måned igjen før det smeller skikkelig, og den tiden trenger jeg. Selv om jeg helt sikkert er i god form når sesongen starter, sier 40-åringen, før det som blir et år med europacup-spill som bonus når sen-sommeren kommer.

– Det blir spennende å se hvem vi møter og hvor vi skal hen. Det gleder vi oss til, sier Melgalvis.

– Det blir veldig gøy, det er vel bare Frode (Kippe) av oss som har vært med på det, så vi gleder oss veldig til det, avslutter Knudtzon.

