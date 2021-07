Kommentar

Han samler opp hele det italienske følelsesspekteret

Av Trond Johannessen

SEIERHERREN: Roberto Mancini gikk rundt på Wembley som en stor triumfator, men det er fortsatt en kamp til som må vinnes. Her feirer han med store deler av både spillertroppen og støtteapparatet. Foto: Matt Dunham / POOL / AP POOL



(Italia – Spania 1–1 etter eo., 4–2 på straffer) Det er noen sår i fotballsjelen til Roberto Mancini (56). Nå er han i ferd med å lege dem selv.

Wembley koker etter et utrolig drama, 60.000 på tribunen, et sjøslag av en semifinale og en vanvittig triumf for Italia.

Hvem hadde trodd at dette laget skulle gå til EM-finalen, tre år etter at en fornedret fotballnasjon for første gang på 60 år måtte følge VM foran TV?

Mancini har endevendt det italienske landslaget etter at han tok over sommeren 2018, dette var kamp nummer 33 på rad uten tap. Han lovet å skape et vinnerlag igjen og har gjort det, selv om den største triumfen gjenstår.

Spania var best spillemessig, Spania hadde flest krefter igjen i ekstraomgangene og Spania hadde den beste straffehistorikken, men dette Italia-laget lar seg tilsynelatende ikke stoppe av noe.

Derfor kan Mancini først gi sin spanske kollega Luis Enrique en respektfull klem, før han forsvinner rundt og omfavner spillere og medhjelpere. Han har kastet Armani-jakka, skjorta henger på utsiden, men slipset er fortsatt på og det samme er den spesialdesignede EM-klokka fra Richard Mille. Hans tid er nå.

TAKK FOR FIGHTEN: Roberto Mancini gir sin spanske kollega Luis Enrique en god klem. I bakgrunnen Gianluca Vialli til venstre og Alberico Evani til høyre, begge gamle Sampdoria-lagkamerater av sjefen. Foto: FACUNDO ARRIZABALAGA / X01348

Eleganten og hissigproppen. Sjarmøren og kranglefanten. Mancini samler opp hele det italienske følelsesspekteret i en person.

Og han samler opp sine gamle venner. Ekstra spesielt er det å se Gianluca Viallis jubelscener, den gamle helten som var rammet av kreft i bukspyttkjertelen. Da han ble friskmeldt ble han hentet inn som leder for den italienske delegasjonen, av sin gamle spisskollega og nære venn gjennom 40 år.

«Halve» Sampdoria-laget Mancini spilte for på 80- og 90-tallet er med i det italienske støtteapparatet: Vialli, Lombardo, Evani, Nuciari og Salsano.

Og da Mancini trengte et mål, var det sønnen til en gammel angrepspartner i Sampdoria som ordnet opp. Enrico Chiesa (50) fikk 22 landskamper og hadde en fin karriere. Federico Chiesa (23) har allerede 31 landskamper og kommer til å få en fantastisk karriere. Han bøyer nakken og gyver løs mot mål uansett, som da han fikk muligheten til det et kvarter ut i 2. omgang og praktfullt sendte Italia foran.

Roberto Mancini fikk bare 36 landskamper, den briljante playmakeren med det intelligente fotballhodet. Han fikk aldri spilte i VM og har erkjent at det er et sårt punkt.

Mancini debuterte på landslaget som 18-åring i 1984, i USA, men landslagssjef Enzo Bearzot tilga ham ikke en sen diskotektur og Mancini var et stykke unna Mexico-VM i 1986. I jubelmesterskapet på hjemmebane i 1990 satt han på benken i alle kampene. To år yngre Roberto Baggio gjorde det vanskelig å slippe til i den slepne spissrollen. Foran USA-VM i 1994 kranglet han seg ut av troppen etter en flyplass-feide med landslagssjef Arrigo Sacchi.

Et EM-gull vil være den ultimate revansjen.

KOMPISJUBEL: Gianluca Vialli og Roberto Mancini spilte sammen i Sampdoria og på landslaget. Nå er Vialli tilbake etter kreftsykdom og leder for den italienske delegasjonen. Foto: Carl Recine / POOL / REUTERS POOL

Sven-Göran Eriksson, en av dem som lærte Mancini mest om fotball da han var spiller, omtaler den italienske landslagssjefen med et smil som en rompipalle grandissimo, hvilket best kan forklares med at han var en svært krevende type som blandet seg bort i alt da han var spiller: Hva slags mat som skulle spises, hvordan gresset var klippet, om materialforvalteren hadde kontroll på utstyret, om spillerne utførte det de hadde fått beskjed om og dommerne fikk alltid gjennomgå.

Som trener har Mancini vunnet ligaen med både Inter og Manchester City, men det han opplever som leder for sitt eget land er nok enda sterkere. Han har skapt et lag som har sjarmert hele Europa.

Italienerne har angrepet i hele EM, men skal man angripe trenger man å ha ballen. Den fikk de for sjelden tak i mot Spania. Kaptein Giorgio Chiellini hadde sikkert ventet seg masse dueller med Juventus-kompisen Álvaro Morata, isteden ble han droppet for første gang i EM.

Luis Enrique valgte Dani Olmo i midten foran, trakk ham litt tilbake i banen og vant den taktiske duellen. Spanjolene presset høyt når Italia-keeper Donnarumma skulle sette i gang spillet, italienerne var og ble stresset, dirigenten Jorginho fikk aldri ro, mens gamle Busquets og særlig unge Pedri var strålende på spansk side.

Men Spania hadde et ikke helt ukjent problem: Avslutningene var for dårlige. De tre på topp kom med 16 landslagsmål til sammen, Torres skjøt utenfor, Oyarzabal over og Olmo i armene til Donnarumma. Italia var like nær scoring da keeper Unai Simon surret og da Emerson traff tverrligger rett før pause.

Italia hadde sine problemer i begynnelsen av 2. omgang også, før keeper Donnarumma satte i gang en deilig kontring: Ut til Insigne, Immobile presset frem en klarering og der kom Chiesa med sin krummede nakke og skrudde skudd.

Plutselig var Spania i kjempetrøbbel, Olmo traff ikke mål, Oyarzabal traff ikke ballen og det begynte å se veldig skummelt ut da det ble bruk for omstridte og delvis utskjelte Álvaro Morata likevel: Veggspill med Dani Olmo, den kontrollerte avslutningen var det ingen av de andre spanske angriperne som hadde i beina. Morata ble den store helten, men det varte bare i tre kvarter.

Av ni straffesparkkonkurranser i EM og VM var bare tre vunnet av Italia, Spania hadde vunnet fem av sine ni. Men Gianluigi Donnarummas armer var lengst, stakkars Morata ble for puslete og Jorginho var kjøligst.

Det var umulig ikke å unne Spania-sjef Luis Enrique en EM-finale, han som måtte trekke seg i juni for to år siden på grunn av datterens kreftsykdom. I slutten av august 2019 døde ni år gamle Xana, tre måneder senere var Enrique tilbake i jobben.

Det er umulig å forstå hva han har vært gjennom, men han er fighter, det har han alltid vært, og hans unge spanske lag har mye mer å by på i årene som kommer.

Garantert.