SKRU DEN SOM «GAMSTEN»: Morten Gamst Pedersens venstrefot har skapt trøbbel for mange og enhver, men kanskje også litt frustrasjon for lagkameratene. Her fra en VG-reportasje da han spilte for Tromsø i august 2019.

Gamst Pedersens mange cornermål: − Har fått litt kjeft

Mot Kongsvinger skrudde Morten Gamst Pedersen (39) inn sitt tredje mål for sesongen på direkte hjørnespark alene, men han erkjenner at ikke alle har vært like fornøyd med «gamblingen» hans.

Av Jens Friberg

Publisert: Nå nettopp

– Rekorden min er seks mål på direkte corner i én kamp. Det var mot Alta i guttefotballen på Polarsletta i Jakobselv, da jeg var seksten år og spilte for barndomsklubben Nordild, tror jeg. En kompis av meg, midtstopperen Frode Følstad, ropte om jeg skulle skyte eller legge inn. Jeg sa skyte. Da gadd han ikke bli med opp på corneren, sier Gamst Pedersen på telefon fra flyplassen på vei tilbake mot nord.

I onsdagens 3–2-tap mot Kongsvinger sikret han ledelsen for sitt Alta-lag med et mål fra direkte corner etter bare tre minutter. For tredje gang denne sesongen skrudde han ballen inn fra hjørneflagget:

«Gamsten» bedyrer selv at han ikke husker hvor mange mål han har scoret på direkte hjørnespark gjennom karrieren, men noen har det jo blitt: For Blackburn scoret han mot Gillingham i andre runde av ligacupen i 2009, for Tromsø skrudde han ballen rett inn mot FK Haugesund i Eliteserien i 2017.

– Jeg har alltid fått høre det at jeg prøver å score fra corner. Det er bare morsomt. Man har jo bommet også, alt går ikke den veien man vil ... man har fått litt kjeft når jeg har bommet, når jeg har gamblet for mye, sier Gamsten.

Han mener dødball handler om mål eller ikke mål, at det er det samme om ballen nikkes like utenfor eller om den går 40 meter over mål. Da er det bedre å gamble litt, sier 39-åringen.

BLACKBURN-STJERNE: Morten Gamst Pedersen spilte ni sesonger for Blackburn. Foto: Fredrik Solstad

«Men du får spørre de som har vært inne i feltet om det ærlige svaret», skrev han humoristisk i en melding etter samtalen. Så gjort:

– Jeg kan bekrefte den følelsen kameraten til Morten hadde. Vi ville gjerne at han skulle slå utoverskrudd, men han var veldig keen på å skru den innover. Følelsen var ofte at han ville skyte, sier en leende Simen Wangberg, mangeårig lagkamerat – og midtstopper.

Han sier det først og fremst var en drøm å ha «Gamsten» over ballen ved dødballer, «for han har en fantastisk fot», og roser hvordan 39-åringen alltid leker og har et engasjement for fotballen. Men helt uproblematisk var ikke cornergambling hans.

– Ja, det var irriterende. Jeg hadde egne mål jeg ville nå og vi hadde gode trekk og innløp som ikke ble brukt. Vi sa ifra en del ganger, men han parerte kritikken ganske elegant. Han er en rutinert ringrev, sier Wangberg, som får nytt svar av «Gamsten»:

«Jeg slo nå fem assist til han på én sesong på corner», fulgt av to latter-emojier.