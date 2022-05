Dette betyr et kommersielt samarbeid.

LIVERPOOL-LEGENDE: Jürgen Klopp trenger hjelp fra Steven Gerrard og Aston Villa på søndag.

Klopps beskjed til Gerrard før liga-avgjørelsen

Liverpool må ha hjelp av klubbikonet Steven Gerrard og hans Aston Villa for å ta gullet i siste serierunde. Men Gerrard trenger ikke vente seg en telefon fra Jürgen Klopp før runden.

Liverpool ligger ett poeng bak Manchester City som møter Aston Villa søndag. Der er Liverpool-legenden Steven Gerrard manager.

– Jeg tenker bare på meg selv i den rollen. Hvis jeg kunne hjulpet Dortmund eller Mainz ville det gitt meg motivasjon, men jeg spiller ikke og det gjør ikke Stevie heller. Vi er alle mennesker, og Stevie kommer selvsagt til å ta det på alvor. Jeg trenger ikke ringe ham og be om det, sier Klopp.

Liverpool har allerede sikret seg to trofeer denne sesongen, etter seierne i ligacupen og FA-cupen. I tillegg til ligatittelen har de også muligheten til å vinne Champions League lørdag 28. mai, når Real Madrid venter i finalen.

TO TITLER: Liverpool har allerede sikret seg to titler denne sesongen. Det kan fortsatt bli fire.

En seiersparade gjennom byen er i utgangspunktet kun vanlig dersom man vinner ligaen eller Champions League, dersom det ikke skulle skje har Klopp uansett planer om å arrangere en parade.

– Vi har mye å feire. Vi vet ikke hvor mange ennå, men allerede er det nok til å feire.

Liverpool vant ligaen i 2020, men på grunn av corona lot ikke en parade seg gjennomføre.

FULLE GATER: Gatene var fulle da Liverpool vant Champions league i 2019.

– For to år siden hadde vi ingen parade da vi vant ligaen, og da lovet jeg at vi skulle ha en parade. Det skal vi ha nå, sier Klopp.

I 2015 hadde Klopp sin første sesong i klubben. Det at han og resten av laget feiret sammen med fansen etter å ha spilt uavgjort mot West Bromwich fikk oppmerksomhet.

REAKSJONER: Det fikk oppmerksomhet da Jürgen Klopp og Liverpool feiret 2–2 mot West Bromwich med fansen.

Liverpool-manageren er denne gangen forberedt på at det vil bli oppstyr i mediene dersom paraden blir gjennomført uten at de har vunnet Premier League eller Champions League.

– Jeg vet hva folk vil si, men det er bare for Liverpool FC, for folket, at vi feirer at vi er sammen om dette. Det er nok for meg for en parade, uten trofeer. Men vi har to allerede. Så det blir en flott dag.

* Liverpool viste moral ved å vende 0-1 til 2-1 borte mot et i våre øyne umotivert Southampton-lag på tirsdag. Men tenk over at Liverpools- kampprogram har vært tett og i akkurat denne matchen ble flere av største stjernene hvilt eller var skadet.

* Anfield-klubben har ikke tapt en ligakamp på snart fem måneder. De hadde vunnet 12 strake hjemmekamper i Premier League før det ble 1-1 hjemme mot Tottenham 7.mai. En seier er det Liverpool trenger, men vinner Man.City sin kamp så hjelper det ikke. i tittelkampen.

* Wolves har falt helt av i kampen om Europacup-plass med bare én seier på åtte siste ligakamper (1-2-5). De har stengt buret i bare tre av 18 siste ligamatcher. Vi sier ikke at gjestene er sjanseløse på søndag. Men de har ikke vært en reell trussel på en god stund. Og sannsynligheten for at de plutselig skal vise seg frem i den aller siste matchen er ikke så stor.

* I denne type kamper er vi glade i oddsspill med kun to utfall, og valget falt på Liverpool Vinner Og Holder Nullen til 1,85 i odds. TV2 Play viser oppgjøret og spillestopp er kl. 16.59.