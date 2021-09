Alexander Sørloth i aksjon mot Granada. Før han måtte ut med skade, hadde han to store muligheter til å tegne seg på scoringslisten.

Målløs Sørloth måtte ut med skade

(Granada - Real Sociedad 2–3) Alexander Sørloth (25) haltet av banen kvarteret før slutt mot Granada. Det kan fort være dårlige nyheter for Norge.

Av Daniel Nerli Gussiås

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Synet av Alexander Sørloth som satte seg ned på gresset og holdt seg til baksiden av låret, er neppe det landslagssjef Ståle Solbakken vil se, bare dager før uttaket til den neste og svært avgjørende landslagssamlingen i oktober.

Der møter Norge blant annet Tyrkia i Istanbul, et oppgjør som langt på vei kan være med å avgjøre Norges VM-skjebne. Det er en kamp hvor flere har sett på Sørloths rolle som svært viktig.

Før skaden hadde nordmannen to store muligheter til å tegne seg på scoringslisten før pause. Like før han satte seg ned på gresset og måtte ut, leverte han også flere strøkne pasninger som satte opp lagkameratene i farlige posisjoner.

– Ai, da... Alexander Sørloth setter seg ned, og håndbevegelsene og ansiktsuttrykket antyder dessverre muskelskade…? Må ut.. Håper jeg tar feil, for nå hadde det blitt mye spilletid fremover med Isak ute også. God og bevegelig i dag, kunne fort hatt målgivende til Merino/Oyarzabal, skriver La Liga-ekspert Petter Veland på Twitter.

Dette skjedde i minuttene etter at Granada-spiller Luis Millas utlignet til 2–2 fra ellevemeteren. Åtte minutter før slutt sørget «La Real» for 3–2, noe som sender dem opp på 3.-plass på tabellen.

Etter en verst tenkelig åpning mot Granada, hvor German Sanchez sendte hjemmelaget foran allerede etter ni minutter, slo Aritz Elustondo tilbake for gjestene. Begge scoringene kom etter hjørnespark. Den andre fem minutter etter pause.

les også Åpner for én av disse i Tyrkia-troppen: – Alle fire er foregangsfigurer

Da timen var spilt fant Mikel Merino nettmaskene etter at navnebror Mikel Oyarzabals innlegg ble klarert ut i farlig område. 2–1 til gjestene.

Carlos Bacca kom rett inn fra benken, og i duell med Ander Guevera, skaffet han hjemmelaget et straffespark etter 69 minutter. Keeper Mathew Ryan var på ballen, men klarte akkurat ikke å stoppe Luis Millas forsøk fra ellevemeteren.

les også Far Sørloth om Alexanders nye eventyr: – Blir veldig spennende

Dermed 2–2 i den spanske fjellandsbyen.

Åtte minutter før slutt sørget midtstopper Aritz Elustondo for at gjestene igjen var foran med sin andre scoring for kampen. Den scoringen ble også kampens siste.