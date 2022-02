BØE RISA OG RONALDO: Vilde Bøe Risa og Cristiano Ronaldo pryder utsiden av Manchester Uniteds stadion, Old Trafford.

Bøe Risa henger side om side med Ronaldo: − Utrolig stort

Vilde Bøe Risa (26) måtte ta med seg moren ut på fototur da hun fikk vite hva som hadde blitt hengt opp utenfor Old Trafford.

Av Sebastian Melsom Johansen

– Det er ganske kult. Det er litt vanskelig å se det utenfra, når du er en del av United og har vært her en liten stund. Men det er jo litt surrealistisk. Han er den største profilen i fotballen, svarer bergenseren på spørsmål om hvordan det er å stå side om side med Ronaldo.

Risa byttet ut Bergen og Sandviken med Manchester og Manchester United i juli 2021. Landslagsspilleren har notert seg for to mål på sine ni første kamper, og har allerede prydet utsiden av klubbens hjemmebane to ganger.

– Jeg hang der sammen med noen flere spillere på laget tidligere i sesongen, og så hang de opp ett nytt bilde. Men nå som vi fikk ny sponsor på treningsklærne så skulle de bytte ut igjen, forteller 26-åringen og fortsetter:

– Jeg hadde sett et bilde, men jeg visste ikke om det kom til å bli det som skulle henge der eller ikke. Men når jeg fikk vite at det hadde blitt hengt opp, dro jeg og moren min, som er på besøk, bort for å se.

BØE RISA, RONALDO OG BØE RISA: Vilde Bøe Risa tok turen bort til Old Trafford sammen med sin mor for å se seg selv sammen med Cristiano Ronaldo på utsiden av stadion.

– Du har jo ikke vært så lenge i klubben, ble du overrasket?

– Ja, egentlig. Det er definitivt store profiler på laget som er engelske og som har vokst opp i Manchester. Men det er utrolig stort, svarer landslagsspilleren.

Kvinnefotballen i England har vokst seg større og større de siste årene, en trend man også har kunnet se i flere andre land.

– Hva sier det om posisjonen til kvinnefotballen i England?

– Det har tatt seg opp enormt. Fra United startet kvinneklubb for fire år siden har det vokst veldig mye. De tar store steg i riktig retning og de legger til rette at vi skal bli så gode som mulig, forteller hun.

Bøe Risa forteller at hun merker stor forskjell på hverdagen fra livet som spiller i Sandviken og svenske Göteborg FC.

MANCHESTER UNITED: Vilde Børe Risa feirer Leah Galtons mål mot Tottenham i januar.

– Hverdagen er ganske annerledes og det er mye mer profesjonelt. De har mye større økonomi og mer ressurser. Det skjer mye hjemme også, men de har ikke de samme midlene. De har en god vei å gå. Men så håper jeg det blir bra nå som Sandviken blir en del av Brann, sier midtbanespilleren med 43 landskamper for Norge.

Fotballdirektør i Manchester United, John Murtough, var meget fornøyd da Bøe Risa signerte med klubben i sommer.

– Hun har alle kvalitetene man trenger for å være Manchester United-spiller og vi vet at hun kommer til å ha stor betydning her, sa han i pressemeldingen i forbindelse med signeringen.

– Hun leser spillet så bra og er en fantastisk playmaker med strålende overblikk.