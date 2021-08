LEGENDE: Gerd Müller (t.v.), avbildet sammen med Paul Breitner etter VM-finalen mot Nederland i 1974. Müller ble matchvinner for Vest-Tyskland i finalen. Foto: Getty Images / Getty Images Europe

Gerd Müller er død

Verdensmester, europamester, Gullballen-vinner og fortsatt Bundesligas målkonge. Den legendariske tyske spissen Gerd Müller (75), «der Bomber», er død.

Bayern München bekreftet den gamle storscorerens bortgang på sine nettsider søndag ettermiddag. Müller ble 75 år gammel.

– I dag står verdenen til Bayern München stille, skriver klubben på sin Twitter-konto.

– Nyheten om Müllers død påvirker oss alle. Han er av de største legendene i Bayerns historie. Han vil for alltid være en del av den stolte historien til Bayern Münhen og tysk fotball, sier direktør i Bayern München, Oliver Kahn.

Gerd Müller, som ble kalt «der Bomber», vant i løpet av sin meritterte karriere både EM i 1972 og VM i 1974 med Vest-Tyskland. Han scoret også hele ti mål i VM 1970.

Under europamesterskapet der Vest-Tyskland gikk til topps ble han også toppscorer, og scoret to mål i finalen. To år senere, under VM i 1974, scoret han fire, inkludert det avgjørende målet i finalen mot Nederland. I løpet av landslagskarrieren scoret Müller hele 68 mål på 62 kamper.

Han vant også Champions League, da under navnet Serievinnercupen, tre ganger.

Han tilbragte nesten hele sin klubbkarriere i Bayern München der han scoret hele 566 mål på 607 kamper. Spisslegenden hadde også et par sesonger i TSV 1861 Nördlingen og avsluttet karrieren amerikanske Fort Lauderdale Strikers.

– I dag er en trist og mørk dag for FC Bayern og alle våre fans. Müller var den beste spissen noen gang, en flott person og en stor personlighet i fotballen, sier Bayern München-president Herbert Hainer i en pressemelding.

Se bilder fra Gerd Müllers rike fotballiv i billegalleriet under:

fullskjerm neste GULLSTØVELEN: Gerd Müller med gullstøvelen, trofeet til toppscoren i VM. Müller ble selv toppscorer i VM i 1970 med hele ti mål (han er den siste som har scoret tosifret antall mål i et VM på herresiden). Her er han i forbindelse med VM i Tyskland i 2006. 1 av 10 Foto: Peer Grimm / DPA

Men det er tiden i Bayern München, samt prestasjonene for Vest-Tyskland han huskes best for, og han er fortsatt den mestscorende spilleren i Bundesliga-historien med sine 365 ligamål. I 1970 ble han tildelt Gullballen.

Han var også på den berømte listen til Pelé, FIFA 100, der den brasilianske legenden kåret verdens beste spillere.

Müller hadde også rekorden for flest scoringer i en og samme Bundesliga-sesong, men den rekorden tok nåværende Bayern München-spiss Robert Lewandowski forrige sesong. Müllers rekord på 40 mål sto i nesten 50 år før Lewandowski nettet sitt 41.

I 1972 scoret Gerd Müller 85 mål i løpet av ett kalenderår, en rekord som sto helt til Lionel Messi scoret 91 i 2012.

Etter at Messi tok den tyske spissheltens rekord, sendte han en signert drakt til Müller med teksten «Til Gerd Müller. Du har min respekt og beundring». Den drakten er utstilt i Bayern München-museet på Allianz Arena.

I 2015 opplyste Bayern München at Müller ble rammet av alzheimers.

– Ingen idoler erstatter fullt ut de du hadde i oppveksten for min del. Gerd Müller var et virkelig idol. Nå er «der Bomber» død. Mannen som alltid sto der ballen kom, alltid traff der han siktet, har scoret sitt siste mål. Hvil i fred!, skriver fotballekspert Lars Tjærnås på Twitter.