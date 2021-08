Dette betyr et kommersielt samarbeid.

TØFF START: Mikel Arteta og Arsenal hadde en elendig sesongåpning.

Arsenal-helt legger press på Arteta

Martin Keown, som vant Premier League tre ganger med Arsenal, mener Chelsea-kampen blir svært viktig for Arsenal-manager Mikel Arteta.

«Kampen mot Chelsea kan bli avgjørende for Arteta», skriver Martin Keown i en kronikk i Daily Mail.

Arsenal hadde en marerittåpning på sesongen med 0–2-tap borte mot nyopprykkede Brentford. Søndag venter regjerende Champions League-mester Chelsea på eget gress. Keown krever et helt annet Arsenal-lag.

«Sist helg var det frykt i luften og Arsenals pasninger på tvers var en trigger for vertene til å presse og tvinge Arsenal til å spille tilbake til keeper for ofte», skriver Keown og legger til at Arsenals forsvarsspill var naivt.

Etter Chelsea venter regjerende Premier League-vinner Manchester City for Arsenal. Keown frykter en beintøff start på sesongen.

LANG OG TRO TJENESTE: Martin Keown spilte for Arsenal i en årrekke. Her med den gamle sjefen Arsène Wenger.

«Det er den viktigste måneden for Artetas managerkarriere», slår Keown fast.

Fredag ble Martin Ødegaard bekreftet klar for Arsenal. Arteta snakket svært varmt om nordmannen. Ødegaard blir ikke spilleklar for Arsenal mot Chelsea, men midtbanespilleren blir trolig en nøkkelbrikke for Nord-London-klubben denne sesongen.

Arsenal-legenden Ian Wright var svært fornøyd med signeringen.

– Det er flott for oss at han kommer tilbake. Han har et forhold til spillerne og manageren. Venstresiden vår er veldig god. Vi har Kieran Tierney og Emile Smith Rowe. Men på høyresiden sliter vi litt. Der er her Martin kommer inn med sine tekniske ferdigheter og kreativitet. Å ha spillere som Ødegaard og Smith Rowe rundt Aubameyang er fantastisk. Jeg synes det er en fantastisk signering, sa Wright til TV 2.

