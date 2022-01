SIKTER MOT TOPPEN: Etter en liten «ferie» hjemme på Ottestad rett utenfor Hamar, skal Kjetil Rekdal rulle i gang karrieren som Rosenborg-trener. Her på kjøpesenteret CC Hamar denne uken.

Rekdal ga Eggen gullhåpet: − Jeg kan gjenskape storhetstiden til Rosenborg

HAMAR (VG) Han garanterer at Rosenborg står overfor en justering. Sannsynligvis vil du se en trebackslinje på Lerkendal. Og Kjetil Rekdal (53) skal definitivt bruke det han har lært av Nils Arne Eggen (80).

Publisert: Nå nettopp

Det første møtet mellom fotballpatronene som «rosenborgere» var før Rekdal hadde fått trenerjobben, det varte en times tid – og noe Rekdal selv sørget for å få til etter sitt første møte med klubbledelsen i Trondheim.

Noen dager senere ble det klart at RBK gikk i forhandlinger med HamKam for å kjøpe ut Åge Hareides erstatter. En sunnmøring ut, en romsdaling inn – og det siste virket å være et godt valg for trøndernes fotballidelog Nils Arne Eggen.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Discovery+

– Han var iallfall veldig positiv. Det siste han sa da jeg dro, var at «nå tror jeg på gull i 2022», avslører Rekdal med et smil.

– Da gjorde du vel et godt inntrykk?

– Jeg kjenner ham jo fra før. Han er opptatt av fremoverrettet fotball, skape problemer for motstanderen og score mål. Vi diskuterte at Rosenborg skal være et offensivt lag med en god defensiv struktur. Han var veldig påpasselig på at det er et argument vi måtte holde fast ved. Jeg kommer til å dra innom Nils Arne jevnt og trutt og prate fotball. Det er inspirerende, og det er viktig å lete etter noe jeg har nytte av selv, sier den ferske Rosenborg-treneren.

PRATSOM: Kjetil Rekdal sparte ikke på stemmen under dette VG-intervjuet.

Om ikke alt fra Eggens spillestil kan fungere like godt på 2020-tallet som 30 år tidligere, er Rekdal klar på at tankegodset til den gamle mesteren aldri går ut på dato.

– Jeg har vært nysgjerrig på Nils Arne i alle år, jeg fikk oppleve Egil på nært hold i mange år. Disse to leverte resultater som var utopi, hvis du setter det på spissen. Rosenborg tok steg fra å bli grisebanket i Champions League til å slå større lag. Hva som skjedde, hvordan det ble gjort, hvordan han fikk det til. Vi kan ta med meg noe fra den gangen inn i Rosenborg nå, for å ta vare på de gode tingene. Jeg kan ikke gjenskape Nils Arne, det går ikke, men jeg kan gjenskape storhetstiden til Rosenborg. Det er målet. Vi har satt listen, og det er til topps, fastslår Kjetil Rekdal.

Han tar imot VG på en kafé i sentrum av Hamar etter å ha tilbakelagt de første ukene i Rosenborg. Familien blir boende på Ottestad, Rekdal er hjemme på et lite avbrekk før oppkjøringen starter.

Eliteseriens kampprogram er akkurat offentliggjort, telefonen rister og lyser nesten konstant, og bare assistenten Geir Frigård er den eneste som slipper gjennom.

Sammen skal de bite i en utfordring som byr på noe helt nytt for Rekdals del: I hans over 20 år lange trenerkarriere skal 53-åringen for første gang overta et lag som er godt etablert i toppen av tabellen.

Aalesund ble cupmester to ganger, men var Eliteseriens dårligste da Rekdal startet der. HamKam var bare best til å slippe inn mål i sluttminuttene, og i hans første periode i Vålerenga sto han overfor et nedrykkslag og spilte mot Obosligaen de første årene. Start, Lierse og Kaiserslautern var bunnlag. Og Vålerenga i periode to både var og forble en middelhavsfarer i «Rekdal 2.0».

Mens Rosenborg har vært utenfor topp fem én gang fra 1987 til 2021. Og hvor står de per januar 2022?

– Rosenborg er i en situasjon der du kanskje må lære deg å begynne å vinne igjen. Du må begynne å vinne først, tror jeg. Begynner du i feil ende, vinner du ikke. Vi vil gjerne kjøre på, men vi må være gode nok, vurderer Rekdal.

– Jokke (fotballekspert Jonsson) gravde frem at Rosenborg tok ti poeng av 36 mulige mot de andre i topp 7 i 2021. Det er altfor lite. Der må du ha mye større poengfangst. Mindre enn ett poeng i snitt mot de beste. Det forteller hvorfor du blir nummer fem, sier Rekdal og uten huskelapp ramser han opp alle RBK-resultatene i 2021 mot Glimt, Molde, Lillestrøm, Viking, Kristiansund og Vålerenga.

les også Jonssons Rosenborg-analyse: Operasjon Gull

– Men at du starter i et topplag; betyr at du trenger kortere tid for å løfte dem?

– Jeg tror det. Det er målet også. Hadde vi sagt at vi skulle kjempet om gull om tre år, hadde vi blitt sendt på dør. Jeg tror det blir mindre kostbart i energi å få Rosenborg tilbake i gullkampen enn å flytte et lag fra bunnen til øvre halvdel.

– Hvor homogen spillerstall har Rosenborg akkurat nå?

– Vi er i manko på stoppere. Det vet alle. Så er det alltid sånn at når det kommer et nytt regime, vil en del endre seg i et hierarki. Noen som har vært i vannskorpa kommer inn, andre som har levert bra under andre forutsetninger, begynner å slite. Det får vi ta etter hvert.

– Har noen gitt signaler på at de ønsker seg videre, som kanskje ikke er de typiske salgsobjektene?

– Ingen har sagt det. Alle får muligheten til å vise seg frem.

– Hva annet enn midtstopper ønsker du inn?

– Jeg vil gjerne se den gjengen som er der på treningsfeltet den første uken og på treningsleiren på Gran Canaria. Kanskje har jeg et bedre bilde da. Vi har en tanke om at det kanskje er mulig å prøve noen justeringer i Rosenborg og se om det slår inn. Men til syvende og sist må vi ha et lag som fungerer og som prøver å etterleve forventingene og kravene som ligger der. Det klarer vi den dagen vi er gode nok. Når vi blir nummer fem, er vi ikke gode nok til det. Vi må begynne der. Selv om ambisjonen til Rosenborg alltid vil være å kjempe om gullet.

– Hvilke justeringer er det du snakker om? Som vi vil kunne se i kamp?

– Det må du gi oss litt tid på. Jeg har ingen tro på å sende spillere på banen i en posisjon de ikke er komfortable med. Jeg vil ikke legge meg fast på tallkombinasjoner, men at vi skal ha mye folk i angrep ligger i Rosenborgs DNA. At vi ønsker å vinne kamper og score mål.

– Kommer vi garantert til å se tre midtstoppere på Lerkendal i år?

– Det kan hende. Det er ikke utelukket. Du må ha spillere til å utøve det. Det vi sitter med til sist, vil avgjøre det. De 11 beste skal spille stort sett hele tiden. Kaste spillere hit og dit og skifte formasjon fra uke til uke, tror jeg er veldig lite lurt i den situasjonen vi er i nå, tror Kjetil Rekdal.

Han hevder han ikke har bestemt seg for at 3-4-3 er formasjonen som gjelder på Lerkendal i år, men fremfører en rekke argumenter på hvorfor kan han videreføre systemet han nettopp har tatt et suverent HamKam til Eliteserien:

– 3-4-3 er den egentlige formasjonen til Ajax. Går du tilbake til Johan Cruyff-tiden, var det dét Ajax spilte. Noen vil sikkert si at 3-4-3 er en defensiv formasjon. Jeg vil si at det er veldig offensivt, men det gir en stor trygghet hvis du blir presset. Da vi fikk overtaket på motstanderen i HamKam, hadde vi alltid seks-syv mann i boks. Og jeg brukte det i Europa med Vålerenga. Mot Newcastle, da var de nummer fire i Premier League, og vi hadde sjansen til å slå dem ut, husker Rekdal.

Han har selv plaget Nils Arne Eggens Rosenborg-lag på den måten. Noe Eggen husket og tok opp da de hadde sin førjulsfotballsnakk mens ansettelsen pågikk:

– Rosenborg kom til Ullevaal og skulle spille 4-4-2 med diamant. Det fikk vi tak i på forhånd, og det er den eneste gangen jeg har holdt et spillermøte lengre enn 10-12 minutter. Vi la om, spilte 3-5-2 og kjørte over Rosenborg. Petter Belsvik og Tobias Grahn burde scoret tre-fire mål hver. De la om til pause, og det gjorde vi også, og da nullet vi dem igjen, påpeker Rekdal.

GAMLE KJENTE: Kjetil Rekdal har kjent Nils Arne Eggen siden han var tenåring – og Eggen forgjeves forsøkte å hente spilleren Rekdal til Rosenborg. Her som trenerkolleger etter Rosenborg mot Aalesund i 2010.

– Har Rosenborg typene til å spille 4-3-3 akkurat nå?

– Det har du sikkert, men jeg vet ikke om du har det til å spille det på en optimal måte. Det kan hende vi prøver og ser om det er der, men vi kommer ikke til å spille en formasjon som er opp-ned på logikken. Da kan hende du setter et lag på banen som ikke er komfortable, spillere er kanskje i posisjoner de ikke håndterer skikkelig. Da er du på defensiven.

Der kan ikke Kjetil Rekdal risikere å havne. For nå vil uttrykket «artig og angrepsvillig fotball» forfølge ham fra alle kanter. VG utfordrer ham på hvilke av hans tidligere lag som har vært nærmest å oppfylle profetien alle Rosenborg-trenere blir målt etter.

– Aalesund var ganske gode, men vi manglet spiss. Både i 2010 og 2011 ledet vi etter 10-11 serierunder. Vålerenga i 2004. Plutselig var vi et topplag og bøttet inn mål. Og du kan si det samme om HamKam i år, som gikk fra å være et veldig stabilt lag til å bli et veldig offensivt lag, som scoret bra med mål.

– Hva kjennetegnet de lagene?

– Enorm fysisk kraft. Ekstrem intensitet. God variasjon i oppbygningen. Scoret mye mål. Veldig godt strukturert og tydelig hvordan du spiller. Ingen diskusjon rundt hvordan du forsvarer og angriper.

– Du er i en klubb med mer ressurser enn du er vant med og dere skal ha inn en assistent til i teamet. Kan du i større grad ta en managerrolle nå og tenke mest på kampene?

– Jeg vet det er folk som mener at jeg ikke er på feltet. Jeg er på feltet hver dag! Men du må bruke teamet ditt. Jeg er opptatt av å ha nærkontakt med spillerne mine. Jeg skal være der hver dag, kontrer Rekdal og har til og med laget en regel for seg selv:

Maks fem minutter med mediene rett etter trening. Han ønsker å være i garderoben umiddelbart etter øktene og både høre etter og fornemme tilbakemeldingene fra troppen. Så skal han ta intervjurundene.

– Hvor mye involverer du deg i selve klubben – og hvor mye tid konsentrerer du deg om laget, spillerne og kampene?

– Det er naturlig for meg å interessere meg for hele klubben og stiller opp der det trengs og der jeg kan være til nytte. Men tiden min blir brukt mest på A-laget. Vi hadde møte med kretsen, for eksempel, og det var første gangen hovedtrenerne til Rosenborg hadde vært på kretskontoret. Vi tenker kanskje litt annerledes, og det er kanskje sunt for Rosenborg å få noen nye øyne inn, som ser ting på en litt annerledes måte. Vi skal ikke endre Rosenborg som klubb eller historien, men skal prøve å få dem suksessfulle igjen.

– Var det noe som gjorde deg tvilende til å ta Rosenborg, siden Kjetil Knutsen fremsto som et førstevalg?

– Nei. Sånn er det i fotballen hele tiden. Jeg har vært intervjuer noen ganger, sagt nei og de har valgt andre. Det er vanlig business. Jeg er blitt valgt fordi Rosenborg har troen på meg, og jeg har med et team som jeg har tro på.

– Ivar Koteng kommer til å gå av i mars etter å ha vært styrelederen som ansatte deg. Er det dårlig nytt for deg at du får en ny styreleder?

– Jeg bruker ikke energi på det. Ledere kommer og går, spillere kommer og går, trenere kommer og går. Klubben består. Jeg skal gjøre laget best mulig og forholder meg til dem som er sjefene mine.

– Utad fremsto det som sportssjef Mikael Dorsin jobbet for en annen trener enn deg. Har det noe å si for samarbeidet mellom dere?

– Nei, det er naturlig at du har forskjellige arbeidsfordelinger i en fotballklubb. Du ser etter forskjellige alternativer, det kommer på bordet og til slutt blir det tatt en avgjørelse. Avgjørelsen falt i min favør, jeg er sjeleglad for det, og det som har skjedd før, er uinteressant for min del.

– Hva var egentlig det mest utrolige som skjedde i 2021 – at Kjetil Rekdal skulle bli mer ydmyk, at HamKam feide gjennom Obosligaen eller at du ble Rosenborg-trener?

– Ingen av delene! Er det ikke sånn at du pleier å få som fortjent, er det ikke? Da velger jeg å holde meg til de ordene der, smiler Kjetil Rekdal.