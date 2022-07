Odd-spissens innrømmelse etter omstridt straffe: − Skjønner at folk reagerer

SKIEN (VG) (Odd – Bodø/Glimt 3–2) Ingen i Bodø/Glimt forsto hvorfor dommer Rohit Saggi dømte straffe til Odd åtte minutter på overtid. Også Abel Stensrud (20) – spilleren som ble felt – synes den var soft.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

– Jeg har ikke sett det ordentlig i etterkant, men jeg så det i sidesynet da jeg pratet her i sted. Den ser billig ut, selv om han tar standfoten min. Jeg skal være ærlig: Jeg går for å bli matchvinner. Jeg tenker ikke at jeg skal konstruere noe. Jeg skjønner at folk reagerer, sier Odd-innbytteren til VG.

Han svarer slik på spørsmål om den var «soft» da han gikk i bakken mens han egentlig prøvde å vende bort Bodø/Glimts danske stopper Japhet Sery Larsen for å komme i scoringsposisjon:

– Ja, det kan jeg skjønne. Men jeg prøver å score. Fordi jeg vil heller bli matchvinner enn å lage straffe, sier Abel Stensrud – en beryktet måltyv under fortiden i Skeid.

Han skulle gjerne tatt straffesparket selv og sier han «spurte alle i hele verden om å få lov». Men 38-åringen Espen Ruuds over 300 eliteseriekampers lange erfaring er vanskelig å skubbe vekk fra 11-metersmerket når man er redusert til ti mann, stillingen er 2–2 mot den regjerende seriemesteren og klokken viser ni minutter på overtid.

–Det går opp, og det går ned og det skifter i løpet av ti sekunder. Det å avgjøre kampen på overtid, jeg vet ikke om det er åtte minutter eller noe sånt, er helt rått, beskriver Ruud overfor Discovery.

Med et av kampens siste spark feide han inn 3–2 – og telemarkingenes niende hjemmetriumf på de ti siste seriekampene mot Bodø/Glimt. Nordlendingene taper stort sett med ett mål på Skagerak, og bare den «uslåelige» 2020-utgaven har sørget for unntaket i en tapsstatistikk som drar seg helt tilbake til 2005.

– Det er ganske mye kaos. Vi får et mål (2–2), og så slipper vi inn et mål igjen etterpå som er ... ufattelig skuffende, sier Glimt-kaptein Ultrik Saltnes til VG.

I Bodø/Glimt-leiren var det tydelig at de ikke var fornøyd med dommer Rohit Saggis avgjørelse om å peke på straffemerket. På vei ut av Skagerak Arena uttrykte kamplederen at han ikke ønsket å uttale seg om situasjonene.

Det gjorde derimot nordlendingene:

– Det blir en straffe som det er ganske åpenbart hva vi mener om. Jeg mener det ikke er straffe, men det er ikke jeg som er dommer, sier Saltnes.

– Det blir dømt en straffe som jeg har sett nok ganger til å konkludere med at det overhodet ikke er straffe, sier Glimt-trener Kjetil Knutsen til VG.

Han vil ikke være med på at dommernivået generelt er svakt i Norge – aktualisert blant annet gjennom denne VGs sak der det kommer frem at Norge ikke har hatt en internasjonal toppdommer siden 2017.

– Jeg er ikke en som henger meg på et hylekor mot dommerstanden. Jeg tror vi får den dommerstanden vi fortjener. Det er mange unge dommere, som trenger tid til å utvikle seg, sier Knutsen.

ØYEBLIKKET: Her har Odd-innbytter Abel Stensrud fått straffe åtte minutter på overtid. Han fikk derimot avslag på å ta straffesparket selv.

Glimt-treneren traff med et litt uventet grep: Han kastet inn forsvarsspiller Isak Helstad Amundsen i angrepet og seks og et halvt minutt på overtid styrte innbytteren inn 2–2 etter et perfekt venstrebensinnlegg fra Marius Høibråten.

– Jeg synes vi spiller helt OK. Odd scorer egentlig på de sjansene de har, og på en straffe som er feil. Det er ikke en ræva prestasjon av oss, oppsummerer Glimt-vingen Ola Solbakken etter sin første start siden cupfinalen for to måneder siden.

Bodø/Glimt var farligst i 1. omgang, og etter pause hadde Glimts målscorer Amahl Pellegrino to gigantiske muligheter. Først på 1–1, da Ulrik Saltnes spilt han fri med en perfekt bakromsball. Alene med Odd-keeper Leopold Wahlstedt skjøt Pellegrino en desimeter på feil side av stolpen, og på stillingen 1–2 traff han selve stangen med et flyvende volleyforsøk.

Fem minutter før slutt smalt det igjen – da han fikk støvelen til Odd-stopper Odin Bjørtuft i ansiktet i en duell. Bjørtuft ble utvist for andre gang denne sesongen, Pellegrino fikk voldsomme smerter og forlot garderoben med ustø gange og blod i ansiktet.

Også Sparta Rotterdam-klare Tobias Lauritsen fikk en heftig hodesmell etter duell med Høibråten og ble erstattet av straffefikser Stensrud. Odd-spissen hadde fortsatt vondt da han gikk ut av Skagerak Arena etterpå.

Hjemmelaget hadde for øvrig en god start på kampen. Paco-ballen ruller tidvis godt, Espen Ruud starter og avslutter angrep, på motsatt side er Josef Baccay er mer ving enn back, og Filip Jørgensen er flink til å finne både plass og medspillere.

Som ved 1–0-goalen, der Odds midtbanespiller ble spilt fri i mellomrommet og trillet på tvers til en enda bedre plassert Milan Jevtovic.

Odd-vingen banket til på direkten, muligens noe overraskende for Glimt-keeper Haikin, som ga retur. Der Alfons Sampsted nølte, hugde Jevtovic til – og forvandlet andreballen til ledermål for Odd.

Pellegrino utlignet altså for Odd før pause med en rolig bredside, men så slo «Skien-forbannelsen» til i 2. omgang.

Conrad Wallem kan nesten høres ut som en Henrik Ibsen-karakter, Leopold Wahlstedt det samme, men duoen Odd hentet fra Arendal er spill levende og forfatter gode historier for Odd:

Wallem ble spilt fri av Jørgensen, dempet nydelig og tok seg elegant forbi Haikin før han trillet 2–1 i nettet. Det så lenge ut til å bli seiersmålet før kampen gikk i turbo de siste minuttene – med Bjørtufts utvisning, utligning, straffespark og seiersmål.